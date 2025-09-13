Dom spłonął doszczętnie. Ojciec i syn nie przeżyli

Tragicznie zakończył się nocny pożar w Kuzawce w powiecie bialskim. Nie żyje dwóch mężczyzn.
Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze o godz. 3 nad ranem. – Po dotarciu na miejscu, okazało się, że palił się drewniany dom, ogień wydostawał się z okien- relacjonuje dyżurny KW PSP w Lublinie. W działaniach gaśniczych brało udział 11 zastępów straży. – Po ugaszeniu pożaru, w pogorzelisku odnaleziono ciała dwóch mężczyzn, 81 i 52-letniego. Byli to ojciec i syn- dodaje dyżurny.
Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Bada to prokuratura. Dom uległ całkowitemu spaleniu.