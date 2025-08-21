Inspektorzy nadzoru budowlanego przesiądą się do SUV-a prosto z salonu

Inspektorzy nadzoru budowlanego w Białej Podlaskiej przesiądą się do nowego SUV-a od Skody. Miasto dostało na zakup samochodu dotację z budżetu państwa.
W marcu samorząd podpisał z wojewodą lubelskim umowę w tym zakresie. 130 tys. zł po to, by sfinansować „zakup samochodu służbowego” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta. „Realizacja zadania związana jest z wymianą wysłużonego auta i przyczyni się do zwiększania efektywności pracy inspektorów, poprawy bezpieczeństwa pracy oraz optymalizacji kosztów związanych z realizacją obowiązków służbowych” – tłumaczyli urzędnicy z ratusza, zapowiadając, że w grę wchodzi miejski SUV. „Pozwoli on na skuteczne przeprowadzanie kontroli budowlanych, tym samym na ochronę interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa i zgodności prowadzonych inwestycji z przepisami prawa budowalnego”- przekonywali dalej.
Później miasto wysłało zapytania ofertowe do salonów Toyoty, Skody, Hondy i Suzuki.
I w odpowiedzi wpłynęła tylko jedna odpowiedź z salonu Skoda. „Złożona oferta na sprzedaż samochodu Skoda Kamiq Select/on 1,5TSI 7DSG spełnia wymagania ofertowe i została przyjęta przez zamawiającego” - ogłosili urzędnicy.