Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 26 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biała Podlaska

Dzisiaj
17:17
Strona główna » Biała Podlaska

Powiat bialski będzie bawił się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Zagra Don Vasyl

Autor: Zdjęcie autora eb
Udostępnij A A
7 września 2025 11:00
Dożynki powiatu bialskiego w 2024 roku
Dożynki powiatu bialskiego w 2024 roku (fot. EB/ archiwum)

Gminy z całego powiatu bialskiego będą bawić się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Gwiazdą niedzielnego święta (7 września) będzie m.in. Don Vasyl.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Diożynki rozpoczna sie o godzinie 11 mszą polową na terenie stadniny koni w Janowie Podlaskim. Później będzie można zobaczyć barwny korowód dożynkowy z prezentacją wieńców.

O godz. 13.30 zaplanowano wręczenie chleba dożynkowego i wystąpienia okolicznościowe. Następnie wystąpią ludowe zespoły z Janowa. A dla gmin będzie okazja, by się wypromować. Po pierwsze, na stoisku. Starosta Mariusz Filipiuk przyzna nagrody za te najlepsze. Komisja konkursowa będzie oceniać kompozycję, eksponaty, estetykę, prezentację produktów i oryginalność.

Oprócz stoisk, gminy będą też rywalizować w konkursie o najładniejszy wieniec i najlepszy chleb. O godz. 16 ogłoszone zostaną wyniki.

Wieczorem rozpocznie się część muzyczna. O godz. 18.30 wystąpi Rajmund, po nim An Dreo e Karina, Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, a na koniec Luka Rosi.

Każdy będzie mógł spróbować lokalnych potrwa regionalnych i zobaczyć ludowe rękodzieło.  „To coroczne święto plonów jest okazją do podziękowania za całoroczny trud rolników, kultywowania pięknych polskich tradycji oraz integracji mieszkańców. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin” - zachęca starostwo.

Trwają dożynki w Zawieprzycach
galeria

W Zawieprzycach bawią się na dożynkach powiatowych. Wieczorem zagra Skolim

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce
galeria
NASZ PATRONAT

Już po żniwach i po dożynkach. Odznaczenia dla zasłużonych, nagrody za wieńce

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Janów Podlaski dożynki impreza powiat bialski Dożynki Powiatu Bialskiego dożynki 2025 Don Vasyl

Pozostałe informacje

Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Brak imprezy zawsze kończy się narzekaniem, że w Chełmie nic się nie dzieje – stwierdził prezydent Jakub Banaszek, ogłaszając internetową ankietę na temat miejskiego sylwestra. Dzień później dodał: Reakcje były jednoznaczne. Chełm powinien celować w wydarzenie, które będzie promocją naszego miasta w całej Polsce.
Awansowani nauczyciele z zamojskich placówek oświatowych
LISTA

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Rok szkolny 2024/2025 kończyli jako nauczyciele początkujący, a kolejny, już za kilka dni rozpoczną jako mianowani. Bo w międzyczasie przystąpili do egzaminów i pozytywnie je przeszli. 33 zamojskich pedagogów odebrało dokumenty zaświadczające o ich awansie zawodowym.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Anielinie (powiat puławski) na drodze nr 12 zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 21.
Arkadiusz Pelczar (z prawej) i Mariusz Kaźmierczak postanowili połączyć siły w celu rozwoju lokalnej koszykówki

Start i Torpeda łączą siły

MKS Start S.A. Lublin podpisał umowę o współpracy z Klubem Sportowym Torpeda Lublin. Ma ona objąć szkolenie, wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy sportowe, treningi, udział w turniejach oraz możliwość kontynuowani koszykarskiego rozwoju zawodników KS Torpeda w barwach MKS Start Lublin. Dla Torpedy, która funkcjonuje od 2018 r., to szansa na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju tego bardzo ambitnego projektu. Z kolei Start uzyska w ten sposób możliwość dostępu do dużej grupy utalentowanych lublinian, którzy trenują w strukturach Torpedy.
Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

Tak źle nie było od 20 lat. Dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, który zawsze notował zyski, zeszły rok skończył się stratą. I to niemałą, na poziomie ponad 2,4 mln zł.

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

27-letni kierowca Mercedesa na drodze S12 w Puławach jechał z prędkością 173 km/h. Atrzymanie przez policję nie skończyło się tylko na mandacie i punktach.
Dożynki powiatu bialskiego w 2024 roku
7 września 2025, 11:00

Powiat bialski będzie bawił się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Zagra Don Vasyl

Gminy z całego powiatu bialskiego będą bawić się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Gwiazdą niedzielnego święta (7 września) będzie m.in. Don Vasyl.

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny
UWAGA
galeria

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny

To największe wojskowe ćwiczenia w tym roku, w których bierze udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych. To oznacza też wojskowe kolumny na drogach województwa lubelskiego. Jest też ważny apel do mieszkańców Lubelszczyzny.
Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy
NASZ PATRONAT
30 sierpnia 2025, 12:00

Dożynki gminy Sosnowica 2025. Koncerty, rywalizacja sołectw i pokaz laserowy

Tradycja i zabawa w jednym – tak zapowiadają się tegoroczne Dożynki Gminy Sosnowica. Organizatorzy przygotowali bogaty program: od uroczystej mszy i obrzędów dożynkowych, przez występy zespołów i koncerty, aż po pokaz laserowy i dyskotekę pod gwiazdami. A wszystko w sobotę, 30 sierpnia.
Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Mojemu zespołowi po meczu z Wieczystą należą się słowa uznania

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): Mojemu zespołowi po meczu z Wieczystą należą się słowa uznania

W poniedziałek Górnik Łęczna zanotował piąty remis z rzędu. Tym razem z Wieczystą Kraków 2:2. Jak spotkanie oceniają trenerzy obu ekip?
Paweł Golański przyznaje, że Motor nie dokona żadnych "panicznych" transferów

Transfery w Motorze Lublin? „Zrealizowaliśmy plany w stu procentach”

Po pięciu rozegranych meczach Motor Lublin ma na koncie tylko pięć punktów. Oczekiwania były zdecydowanie większe. Żółto-biało-niebiescy mają sporo problemów w defensywie, ale okazuje się, że nie będą próbowali ich rozwiązać kolejnymi transferami.
Mama z promilami. Wiozła dwoje dzieci i wjechała do rowu

Mama z promilami. Wiozła dwoje dzieci i wjechała do rowu

Na szczęście zdrowiu dzieci nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ponad promil alkoholu w organizmie miała 34-latka z gminy Karczmiska, która w aucie wiozła swoje dzieci w wieku 9 i 12 lat. Straciła panowanie nad pojazdem i zjechała do przydrożnego rowu.
Policjanci weszli oknem, a poszukiwany schował się w wersalce

Policjanci weszli oknem, a poszukiwany schował się w wersalce

39-latek poszukiwany dwoma listami gończymi ukrywał się ostatnio za granicą. Ale teraz wpadł na terenie jednej z posesji w gminie Ruda Huta. I nie pomogło mu to, że schował się w wersalce.
Mężczyzna wygłaszający przemowę na konferencji

Jak sprawnie i szybko zorganizować perfekcyjną konferencję w Lublinie?

Organizacja konferencji wymaga nie tylko dopracowania programu wydarzenia, ale także wyboru idealnego miejsca. Właśnie dlatego warto korzystać z narzędzi, które skracają czas poszukiwań i ułatwiają podjęcie najlepszej decyzji. Jednym z nich jest serwis Konferencje.pl, który zawiera największą bazę sal konferencyjnych w Polsce. Serwis ten pomaga firmom, instytucjom i organizacjom w planowaniu spotkań biznesowych w całej Polsce – w tym także w Lublinie.

Najnowsze
Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

19:43 Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

19:39

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

19:19

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

19:01

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

18:57

Start i Torpeda łączą siły

18:09

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

17:47

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Awansowani nauczyciele z zamojskich placówek oświatowych

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Arkadiusz Pelczar (z prawej) i Mariusz Kaźmierczak postanowili połączyć siły w celu rozwoju lokalnej koszykówki

Start i Torpeda łączą siły

Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Awansowani nauczyciele z zamojskich placówek oświatowych

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Arkadiusz Pelczar (z prawej) i Mariusz Kaźmierczak postanowili połączyć siły w celu rozwoju lokalnej koszykówki

Start i Torpeda łączą siły

Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
film

Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

film
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Foto
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży