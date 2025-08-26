Powiat bialski będzie bawił się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Zagra Don Vasyl

Diożynki rozpoczna sie o godzinie 11 mszą polową na terenie stadniny koni w Janowie Podlaskim. Później będzie można zobaczyć barwny korowód dożynkowy z prezentacją wieńców.

O godz. 13.30 zaplanowano wręczenie chleba dożynkowego i wystąpienia okolicznościowe. Następnie wystąpią ludowe zespoły z Janowa. A dla gmin będzie okazja, by się wypromować. Po pierwsze, na stoisku. Starosta Mariusz Filipiuk przyzna nagrody za te najlepsze. Komisja konkursowa będzie oceniać kompozycję, eksponaty, estetykę, prezentację produktów i oryginalność.

Oprócz stoisk, gminy będą też rywalizować w konkursie o najładniejszy wieniec i najlepszy chleb. O godz. 16 ogłoszone zostaną wyniki.

Wieczorem rozpocznie się część muzyczna. O godz. 18.30 wystąpi Rajmund, po nim An Dreo e Karina, Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, a na koniec Luka Rosi.

Każdy będzie mógł spróbować lokalnych potrwa regionalnych i zobaczyć ludowe rękodzieło. „To coroczne święto plonów jest okazją do podziękowania za całoroczny trud rolników, kultywowania pięknych polskich tradycji oraz integracji mieszkańców. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin” - zachęca starostwo.