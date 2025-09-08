Incydent z dronem w Polatyczach koło Terespola. Wojewoda powołał sztab kryzysowy

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Rejonowej w Lublinie, Agnieszka Kępka, poinformowała o tym, że dron, który spadł przy białoruskiej granicy prawdopodobnie nie był uzbrojony w materiał wybuchowy. Eksplozji tym razem nie było. Podobnie jak przy podobnych znaleziskach, w tym w powiecie tomaszowskim także tutaj na odnalezionych częściach znajdowały się napisy wykonane cyrylicą.

Na miejscu pracują służby, w tym Żandarmeria Wojskowa, prokuratorzy i policja. Badaniem sprawy początkowo zajmowała się Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, ale dzisiaj śledztwo przejął wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Odnalezienie szczątków latającego obiektu było możliwe dzięki sygnałowi od świadka, który słyszał drona latającego w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Informacja ta dotarła do Nadbużańskiego Oddziały Straży Granicznej, która jak poinformował nas rzecznik, na miejsce w niedzielę wieczorem wysłała patrol z własnym dronem wyposażonym w systemy pozwalające na nocną identyfikację. Ten namierzył miejsce rozbicia się bezzałogowca.

Żandarmeria przesłuchała już świadków, zarówno osobę, która zgłosiła sprawę po usłyszeniu przelotu obiektu oraz samych strażników NOSG. Jak zaznaczyła prokurator Kępka, zabezpieczany jest także monitoring, który może pozwolić na ustelenie trajektorii lotu drona, w tym kierunku z którego nadleciał. Dzisiaj na polu prowadzone były pomiary odległości pomiędzy odnalezionymi częściami maszyny, które posłużą do badań przez powołanych biegłych.

W związku z incydentem w Polatyczach wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski, zwołał sztab kryzysowy. - Na obecną chwilę wszyscy wiedzą, co mają robić. Są ze sobą w bezpośrednim kontakcie, a ta łączność i wymiana informacji jest w tym momencie kluczowa - powiedział wojewoda cytowany przez PAP.

Polatycze to wieś położona ok. 2 km od Terespola oraz niecałe 3 km od granicy z Białorusią. Jej pola sięgają do rzeki Bug. Obiekt kilkaset metrów od rzeki. Obecnie cały teren znaleziska jest zabezpieczany przez służby.

Przypominamy, że to już kolejny podobny przypadek w naszym województwie. W sobotę szczątki innego drona znaleziono na polu w miejscowości Majdan-Sielec w powiecie tomaszowskim, ok. 20 km od Zamościa. Na razie nie wiemy, czy był to obiekt wojskowy, czy cywilny. Wcześniej, w sierpniu, na pole kukurydzy w Osinach spadł i eksplodował wojskowy dron typu Shahed powodując uszkodzenia okien w jednym budynku oraz falę uderzeniową, która była odczuwalna w promieniu kilku kilometrów od wybuchu.