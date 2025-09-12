Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Budowa tej nowej infrastruktury przy istniejącym już kompleksie skateparku, pumptrucku i placu zabaw ruszyła kilka miesięcy temu. Rzeszowska firma Bildres stworzyła specjalne tory z przeszkodami do skoków i ewolucji na rowerze typu MTB. „Dirt Park ma być dostępny dla szerokiego grona użytkowników, w tym młodzieży i dorosłych, a także do organizacji wydarzeń i warsztatów edukacyjnych związanych z kulturą rowerową” - czytamy w dokumentach przetargowych. Usypano też specjalne górki i zainstalowano skocznie drewniane.

A obok znalazło się też boisko do kosza 3 x 3. To rodzaj koszykówki ulicznej rozgrywanej właśnie na osiedlowych działkach, często mniejszych od standardowej przestrzeni do tego sportu. Każda drużyna składa się z 3 graczy, dlatego „streetball” nazywa się też koszykówką 3x3. Boisko ma elastyczną, polipropylenową nawierzchnię o wymiarach 15 metrów długości i 11 metrów szerokości. Do tego kosz i 3-metrowe piłkochwyty.

15 września w południe obiekt zostanie oficjalny otwarty. W programie m.in. pokazy akrobacji rowerowych, warsztaty BMX i dirtjumping. Będzie też można oddać rower do serwisu z HobbyHouse. Do tego konkursy z niespodziankami. Prezydent Michał Litwiniuk przypomina, by najpierw młodzież zapoznała się z regulaminem tego miejsca i nie zapomniała o kaskach.