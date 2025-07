Wyszedł z domu i nie wrócił. Gdzie jest Karol Sobieszek?

Zaginiony Karol Sobieszek ma 37 lat (fot. KPP Biała Podlaska)

Karol Sobieszek ma 37 lat. Ostatni raz widziano go wczoraj. Nie wiadomo, co dzieje się z mieszkańcem wsi Zakalinki Kolonia w gminie Konstantynów. Szuka go policja.

