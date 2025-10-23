Wszystkie stoliki zajęte. Studenci z Lublina znaleźli na to sposób

– Na własnej skórze przekonaliśmy się, jak trudno spontanicznie znaleźć wolny stolik. Byliśmy w czterech restauracjach i wszystkie miały zajęte miejsca. Dopiero w piątej się udało. Ta sytuacja stała się impulsem do stworzenia narzędzia, które pozwoli klientom sprawdzić dostępność miejsc w lokalach w czasie rzeczywistym – mówi Przemysław Kobylas, student na kierunku sztuczna inteligencja w biznesie na Politechnice Lubelskiej.

W sumie nad aplikacją pracowało trzech studentów, jeszcze Kornel Smoliński z PL oraz Szymon Kryk z Akademii Leona Koźmińskiego.

Hotable składa się z dwóch elementów: panelu obsługi na tablecie, dzięki któremu personel może oznaczać status stolików oraz uproszczonego widoku dla klientów.

– Użytkownik w kilka sekund może sprawdzić, gdzie czeka na niego wolny stolik, bez potrzeby wcześniejszej rezerwacji – tłumaczy Kornel Smoliński.

Pomysł trafił w realną potrzebę. Aż 89 proc. zapytanych mieszkańców Lublina przyznało, że przynajmniej raz zrezygnowało z wizyty w restauracji z powodu braku miejsc, a 79 proc. nie jest skłonnych czekać dłużej niż 15 minut.

– Rozpisaliśmy pierwsze założenia, podzieliliśmy zadania i zdecydowaliśmy, że doprowadzimy ten projekt do końca. Trafiliśmy na konkurs Lublin UP na najlepszy pomysł biznesowy i zajęliśmy pierwsze miejsce – podkreśla Kobylas.

Później, zespół dołączył do UnicornHub, gdzie rozwijał rozwiązanie pod okiem ekspertów i partnerów branżowych. Obecnie aplikacja Hotable jest testowana w restauracji Bombardino przy ul. Jana Pawła II w Lublinie.

Do 26 października na stronie hotable.pl można odebrać zniżkę 10 proc. na cały rachunek w restauracji Bombardino.

– Po zakończeniu testów będziemy analizować dane i rozmawiać z menedżerami, co pozwoli ocenić wartość aplikacji i jej potencjał biznesowy – zaznacza Smoliński.