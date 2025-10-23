Rewolucja w zarządzaniu biurem rachunkowym: Asseco Wapro i Kancelaria Podatkowa Skłodowscy wspólnie tworzą TaxOrder - nowoczesny system do zarządzania biurem rachunkowym

TaxOrder to efekt połączenia wielu lat praktyki z zakresu księgowości z technologią. Kancelaria Skłodowscy od lat automatyzuje i usprawnia codzienną pracę swojego zespołu. W poszukiwaniu partnera technologicznego, nawiązała współpracę z Asseco Business Solutions, a konkretnie z linią produktową Wapro - marką, która od ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie dla biznesu. Utworzono Tax Order sp. z o.o. - podmiot, który teraz dostarcza oprogramowanie wspierające biura rachunkowe. Specjaliści z Kancelarii Podatkowej Skłodowscy doskonale znają codzienne realia pracy w biurze rachunkowym i precyzyjnie przekazali swoje oczekiwania ekspertom technologicznym z zespołu Wapro ERP, którzy opracowali system. Tak powstał TaxOrder - intuicyjny system, który odpowiada na problemy i wyzwania biur rachunkowych.

„TaxOrder to centrum dowodzenia nowoczesnym biurem rachunkowym. Ułatwia prowadzenie kartoteki klientów i skuteczną organizację pracy całego zespołu. Dzięki ewidencji czasu pracy możemy jasno określić, którzy klienci generują największy zysk, a obsługa których wymaga najwięcej czasu - to pozwala podejmować świadome decyzje biznesowe w oparciu o twarde dane. Automatyzacja zadań cyklicznych i fakturowania przyspiesza codzienną pracę i ogranicza ryzyko pomyłek. A dzięki integracji z systemami Wapro, wszystkie działania są automatycznie powiązane z danymi z ERP - KPiR, rejestrami VAT czy deklaracjami. Biuro ma pełen obraz, a klienci otrzymują przejrzyste podsumowania wyników” - mówi Dawid Piech, prezes Tax Order sp. z o.o.

To wszystko sprawia, że procesy w biurze są uporządkowane, wzrasta efektywność pracy, a biuro ma możliwość łatwego skalowania swojej działalności i osiągania lepszych wyników finansowych, bo przecież biuro rachunkowe to biznes.

TaxOrder to narzędzie stworzone na potrzeby Kancelarii Podatkowej Skłodowscy, które od 1 października zostało powszechnie udostępnione. Dzień wcześniej system został przedpremierowo zaprezentowany na Międzynarodowym Kongresie Biur Rachunkowych w Kielcach, gdzie cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem.

Jak podkreśla Eryk Skłodowski z Kancelarii Podatkowej Skłodowscy:

„TaxOrder to system zaprojektowany przez księgowych, dla księgowych”.

System dostępny jest w chmurze, w wygodnym 30-dniowym abonamencie. Przed zakupem można zobaczyć demonstracyjną wersję systemu lub przetestować system na własnych danych.

