90 mieszkań pod klucz. SIM Lubelskie buduje w kolejnym mieście

W środę wmurowano kamień węgielny. Mieszkania będą wykończone „pod klucz”, wyposażone m.in. w panele fotowoltaiczne — dla niższych rachunków.

- To przedsięwzięcie, które realnie odpowiada na potrzeby wielu rodzin – tych, które chcą mieć swoje własne miejsce na ziemi, ale nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na wolnym rynku. Model SIM daje taką szansę, łącząc rozsądny czynsz z możliwością dojścia do własności – podkreśla Paweł Łysańczuk, burmistrz Międzyrzeca.

90 proc. mieszkań jest już zajętych. Inwestycja kosztuje ok. 32 mln zł i ma być gotowa w ostatnim kwartale 2027 roku.

Za budowę odpowiada firma MAL-POL z Siedlec. Lokatorzy wpłacają „opłatę partycypacyjną” na start. Jej wysokość to 15 proc. wartości mieszkania. A te mają być jedno, dwu lub trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 53 do 99 mkw. Po 15 latach wynajmu, lokatorzy będą mogli wykupić swoje nieruchomości.

W każdym trzykondygnacyjnym bloku ma być winda. W sąsiedztwie powstanie parking.

SIM Lubelskie tworzy 17 gmin z regionu. Obecnie m.in. w Łukowie trwa już budowa dwóch bloków. Budowy bloków finansowane są z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz partycypacji przyszłych najemców.