Minister sportu otworzył nowy orlik w gminie Drelów

W Drelowie powstał nowy orlik przy Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich. Inwestycję współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na czwartkowym otwarciu obiektu był szef resortu Jakub Rutnicki.
W ramach kompleksu wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do siatkówki, koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. Poza tym, powstał budynek z zapleczem. Dodatkowo obiekt zyskał oświetlenie ledowe. Wcześniej przy szkole było boisko trawiaste. Gmina zapowiada, że z obiektu skorzystają nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy.
Za inwestycję za prawie 2,7 mln zł odpowiadała firma Budexpol. Połowa kwoty to dofinansowanie z resortu sportu.