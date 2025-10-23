Wielkie otwarcie Parku Handlowego Targowa w Lubartowie

Każdy operator przygotował dla Państwa moc atrakcji, do tego należy dodać szereg promocji zakupowych, konkursy, karty podarunkowe, vouchery, losowania nagród, wszystko to uwieczniać będzie relacja foto/video z drona. Towarzyszyć temu będą hostessy które rozdadzą kilka tysięcy balonów najmłodszym uczestnikom otwarcia. Czekają też degustacje produktów u wybranych operatorów, zaś inwestor i prowodyr przedsięwzięcia, ARBA sp. z o.o. przygotował mega catering 3500 porcji kiełbas z grilla z dodatkami, by wszyscy odwiedzający mogli wraz z otwarciem Parku towarzyszyć Nam z zamknięciem sezonu grillowego.

Już dziś startuje największy konkurs, który lokowany jest na profilu facebook Parku Handlowego Targowa. Wejdź, sprawdź i wygraj vouchery oraz bony do wykorzystania w sklepach Parku.

Raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w oficjalnym otwarciu największego Parku Handlowego w powiecie Lubartowskim.