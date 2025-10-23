Już w najbliższą środę (29.10.25) o godzinie 10.00 odbędzie się WIELKIE OTWARCIE PARKU HANDLOWEGO TARGOWA w Lubartowie.
Od czwartku kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74. Warta ok. 190 mln zł inwestycja objęła również modernizację starego fragmentu tej trasy między Janowem Lubelskim a Frampolem. Łącznie udostępniono 12 km nowej drogi.
W Drelowie powstał nowy orlik przy Szkole Podstawowej im. Unitów Drelowskich. Inwestycję współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na czwartkowym otwarciu obiektu był szef resortu Jakub Rutnicki.
Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 48-letniego Michała M., oskarżonego o spowodowanie śmierci swojej żony Pauliny M. do której doszło w lutym w Trzydniku Dużym, w powiecie kraśnickim. Jawność rozprawy została całkowicie wyłączona.
Połączenie doświadczenia księgowych i dostawców technologii zaowocowało powstaniem spółki Tax Order oraz innowacyjnego systemu TaxOrder - narzędzia, które usprawnia zarządzanie biurem rachunkowym i wspiera jego rozwój.
W Międzyrzecu Podlaskim ruszała budowa trzech bloków w ramach SIM Lubelskie. Przy ulicy Leśnej powstanie 90 mieszkań.
Przychodzisz do restauracji, a wszystkie stoliki zajęte. Lubelscy studenci postanowili temu zaradzić. Stworzyli specjalną aplikację mobilną, która w czasie rzeczywistym pokazuje dostępność miejsc w restauracjach.
Posłanka z Lubelszczyzny Małgorzata Gromadzka z Koalicji Obywatelskiej już oficjalnie objęła tekę wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Podzieliła się tym w mediach społecznościowych i zapowiedziała, na czym się skupi.
Wydawało się, że Chełm wygrał z inwestycją, której bało się pół miasta. Rok po odmowie budowy spalarni odpadów medycznych temat wraca – i to z zupełnie nowym obrotem sprawy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję władz miasta, które teraz muszą ponownie rozpatrzyć kontrowersyjny projekt przy ul. Towarowej.
Po dwóch kolejkach zawodniczki AZS UMCS Lublin były liderkami grupy. Po środowym spotkaniu nadal liczą się w stawce, chociaż przegrana w malowniczej miejscowości Alcantarilla nieco pogorszyła ich sytuację.
W inauguracyjnym spotkaniu nowego sezonu Bogdanka LUK Lublin pokonała Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:0
Ten wieczór kibice PGE Start Lublin zapewne zapamiętają na długo, bo mecz w bułgarskim Samokowie był wyjątkowo pasjonujący. Szkoda tylko, że nie zakończył się happy endem, bo „czerwono-czarni” ulegli Rilksiemu Sportist 92:95.
We wtorek, 21 października, równe 100 lat skończyła prof. dr hab. Jadwiga Juśko-Grundboeck, wieloletni pracownik naukowy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Była jedną z pierwszych powojennych absolwentek tego kierunku na lubelskiej uczelni.
Do Puław w tym tygodniu dotarł nowy fortepian koncertowy japońskiej firmy Shigeru Kawai. Instrument obecnie jest w fazie testów. Jeśli zakończy je pozytywnie, będzie służył uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej im. Romualda Twardowskiego.
