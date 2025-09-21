Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Z małej wioski do telewizyjnego show. Szymon zaśpiewa dzisiaj w "Szansie na sukces"

Szymon Hałasa uczy się w technikum w Zamościu, ale marzy o karierze wokalnej
Szymon Hałasa uczy się w technikum w Zamościu, ale marzy o karierze wokalnej (fot. Szymon Hałasa/Facebook.com)

Pochodzący z Długiego Kątu w gminie Józefów uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu wystąpi w emitowanym dzisiaj (21 września, godz. 15.10) kolejnym odcinku programu "Szansa na sukces". To nie jest pierwszy udział Szymona Hałasy w telewizyjnym talent show.

Młody mieszkaniec powiatu biłgorajskiego śpiewa od lat. Z powodzeniem startował w wielu konkursach lokalnych, ale też o zasięgu ogólnopolskim. W ubiegłym roku wziął też udział w programie "The Voice Kids". Wykonał wówczas utwór „When You`re Gone” kanadyjskiego wokalisty Shawna Mendesa.

Jego wsytęp na tyle spodobał się jurorom, że do swojej drużyny nastolatka zaprosili zarówno Cleo, jak też Tomson i Baron z zespołu Afromental. Uczeń zamojskiego Ekonomika wybrał „drużynę chłopaków”.

Dzisiaj ponownie będzie go można zobaczyć na szklanym ekranie. Szymon Hałasa weźmie udział w odcinku "Szansy na sukces" i zaśpiewa jedną z piosenek zespołu "Raz, Dwa Trzy".

Program zostanie wymitowany na antenie TVP2 o godz. 15.10.

 

Amelia Puchalska śpiewu uczy się w Centrum Muzycznym Tryton w Tomaszowie Lubelskim
film

Odwróciła wszystkie fotele jurorów w The Voice Kids

Uczeń z Zamościa w The Voice Kids. Poszło mu świetnie
film

Uczeń z Zamościa w The Voice Kids. Poszło mu świetnie

Gracjana Górka ma dopiero 11 lat, ale wielki talent. Jej występ w telewizyjnym show zachwycił jurorów
film

11-latka z Lublina oczarowała jurorów "Must be the music"

Czytaj więcej o:
telewizja talent show szansa na sukces Ekonomik Zamość Szymon Hałasa program telewizyjny

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
20 września 2025, 13:00
galeria

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Plac przed Centrum Kultury w Lublinie zamienił się dziś w punkt zbiórki dla miłośników sztuki współczesnej. To właśnie stąd, w sobotnie popołudnie, wyruszył spacer otwierający XVII edycję Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY.
„Zawsze gotowi, zawsze blisko". Nowi terytorialsi w szeregach 2 LBOT
galeria

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nowi terytorialsi w szeregach 2 LBOT

W sobotę, 20 września, na Placu Apelowym w koszarach na Majdanku w Lublinie słowa przysięgi wojskowej wypowiedziało 84 ochotników z województwa lubelskiego. W ten sposób dołączyli do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

