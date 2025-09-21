Z małej wioski do telewizyjnego show. Szymon zaśpiewa dzisiaj w "Szansie na sukces"

Młody mieszkaniec powiatu biłgorajskiego śpiewa od lat. Z powodzeniem startował w wielu konkursach lokalnych, ale też o zasięgu ogólnopolskim. W ubiegłym roku wziął też udział w programie "The Voice Kids". Wykonał wówczas utwór „When You`re Gone” kanadyjskiego wokalisty Shawna Mendesa.

Jego wsytęp na tyle spodobał się jurorom, że do swojej drużyny nastolatka zaprosili zarówno Cleo, jak też Tomson i Baron z zespołu Afromental. Uczeń zamojskiego Ekonomika wybrał „drużynę chłopaków”.

Dzisiaj ponownie będzie go można zobaczyć na szklanym ekranie. Szymon Hałasa weźmie udział w odcinku "Szansy na sukces" i zaśpiewa jedną z piosenek zespołu "Raz, Dwa Trzy".

Program zostanie wymitowany na antenie TVP2 o godz. 15.10.