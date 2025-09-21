Z małej wioski do telewizyjnego show. Szymon zaśpiewa dzisiaj w "Szansie na sukces"

Pochodzący z Długiego Kątu w gminie Józefów uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu wystąpi w emitowanym dzisiaj (21 września, godz. 15.10) kolejnym odcinku programu "Szansa na sukces". To nie jest pierwszy udział Szymona Hałasy w telewizyjnym talent show.
Młody mieszkaniec powiatu biłgorajskiego śpiewa od lat. Z powodzeniem startował w wielu konkursach lokalnych, ale też o zasięgu ogólnopolskim. W ubiegłym roku wziął też udział w programie "The Voice Kids". Wykonał wówczas utwór „When You`re Gone” kanadyjskiego wokalisty Shawna Mendesa.
Jego wsytęp na tyle spodobał się jurorom, że do swojej drużyny nastolatka zaprosili zarówno Cleo, jak też Tomson i Baron z zespołu Afromental. Uczeń zamojskiego Ekonomika wybrał „drużynę chłopaków”.
Dzisiaj ponownie będzie go można zobaczyć na szklanym ekranie. Szymon Hałasa weźmie udział w odcinku "Szansy na sukces" i zaśpiewa jedną z piosenek zespołu "Raz, Dwa Trzy".
Program zostanie wymitowany na antenie TVP2 o godz. 15.10.