17 mln zł na zieleń i rekreację. Rusza wielka przebudowa Parku Międzyosiedlowego

Mieszkańcy od dawna czekali na tę chwilę. W piątek, 12 września, prezydent miasta Jakub Banaszek oraz Marcin Zieliński, dyrektor lubelskiego oddziału firmy Strabag, podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia „Chełm dla Klimatu”.

Droga pełna przeszkód

Projekt od początku nie należał do łatwych. Trzy kolejne przetargi kończyły się fiaskiem – brakowało ofert albo firmy żądały stawek o kilka milionów wyższych od miejskiego budżetu. Dopiero decyzja o przeprowadzeniu negocjacji „z wolnej ręki” pozwoliła wyłonić wykonawcę. Strabag – odpowiedzialny m.in. za budowę północnej obwodnicy Chełma – podjął się zadania za 17,25 mln zł, z czego aż 12 mln zł pochodzi z funduszy unijnych w ramach programu „Polska Wschodnia”.

Zielona wizytówka miasta

Plan rewitalizacji robi wrażenie. Stary, zaniedbany teren zmieni się w nowoczesną przestrzeń rekreacyjną, przyjazną zarówno rodzinom, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Powstaną tu między innymi:

• plac zabaw z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami

• skatepark, ogrody deszczowe i łąka kwietna

• toalety z obiegiem zamkniętym wody, fontanna retencyjna, instalacja fotowoltaiczna i turbina wiatrowa

• alejki spacerowe, stojaki rowerowe, leżaki, stoliki do gry w szachy, rzeźby i pergole

Nowa koncepcja zieleni zakłada także stworzenie ogrodu różanego z 46 odmianami róż oraz nasadzenia setek nowych drzew i krzewów.

Podczas uroczystości prezydent Banaszek podkreślał, że rewitalizacja parku to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, lecz także w przyszłość miasta: – Dzięki funduszom unijnym Chełm zyska miejsce, które będzie wizytówką naszego miasta.

Dyrektor Strabagu dodał, że Chełm przeżywa okres dynamicznego rozwoju, a park stanie się jednym z najważniejszych symboli tej zmiany.

Czekając na otwarcie

Mieszkańcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Prace zakończą się 30 maja 2026 roku, a nowy park zostanie udostępniony w czerwcu tego samego roku. Władze zapowiedziały również, że obiekt zyska własną nazwę – choć w dokumentach funkcjonuje jako Park Międzyosiedlowy, możliwe, że na mapie Chełma pojawi się „Park Polan” lub inna, wybrana wspólnie z mieszkańcami.