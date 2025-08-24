Kamer nie będzie, powstanie Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Na co Chełm wyda 30 mln zł?

Chełmski ratusz postanowił radykalnie zmienić przeznaczenie 30 mln zł pozyskanych z rządowego „Polskiego Ładu”. Środki, które miały zostać wykorzystane na remont kilkunastu ulic w centrum miasta i budowę systemu monitoringu, ostatecznie zasilą projekt rewitalizacji Kumowej Doliny.

Od kamer do stoków narciarskich

Pierwotnie plan zakładał montaż ponad 400 kamer oraz przebudowę ulic m.in. Lwowskiej, Szkolnej czy Pijarskiej. Jednak kolejne przetargi nie przynosiły efektu – żadna firma nie była gotowa podjąć się tak szerokiego i kosztownego zadania. Ostatecznie postępowanie unieważniono, a miasto zaczęło szukać nowej formuły inwestycji.

Teraz władze stawiają na rozwój terenów rekreacyjnych. W Kumowej Dolinie ma powstać Centrum Edukacji Ekologicznej z restauracją i salami konferencyjnymi, tężnie solankowe, spacer wśród koron drzew, wodny plac zabaw, dwa stoki narciarskie, pumptrack, pole do mini golfa oraz zadaszony amfiteatr.

Śródmieście poczeka

Prezydent Banaszek podkreśla, że remont śródmiejskich ulic i budowa monitoringu nie zostały skreślone. Zostaną jednak zrealizowane w ramach innych źródeł finansowania. Okazało się bowiem, że pierwotne 18 mln zł przeznaczone na drogi to zbyt mało – konieczna jest także przebudowa kanalizacji, co podniesie koszty do kilkudziesięciu milionów złotych.

Ratusz zlecił przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który pozwoli ubiegać się o kolejne środki i dokładnie zaplanować modernizację. Oddzielnie prowadzone są również dokumentacje dla ulic Sienkiewicza, Obłońskiej i Narutowicza.

Wizytówka Chełma – ale kiedy?

Choć wizualizacje Kumowej Doliny wyglądają imponująco, nie padła żadna konkretna data rozpoczęcia prac. Prezydent zapewnia jednak, że inwestycja stanie się „wizytówką całego regionu” i ma przyciągać nie tylko mieszkańców, ale i turystów.