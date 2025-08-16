Duma, pamięć i modlitwa – Chełm świętował rocznicę Cudu nad Wisłą

W dniach 14–15 sierpnia Chełm wypełniły patriotyczne barwy, dźwięki orkiestry i wspomnienia minionych wydarzeń. Prezydent Jakub Banaszek oraz Dowódca Garnizonu Chełm zaprosili mieszkańców do udziału w uroczystościach, które upamiętniały jedno z najważniejszych zwycięstw w historii Polski – Bitwę Warszawską z 1920 roku.

Środa, 14 sierpnia, rozpoczęła obchody od capstrzyku wojskowego na placu dr. Edwarda Łuczkowskiego. Następnie, przy Pomniku Poległych za Ojczyznę, złożono wieńce w hołdzie bohaterom, a na cmentarzu przy ul. Lwowskiej zapłonęły znicze, tworząc cichy ale wymowny symbol pamięci.

Kulminacja nastąpiła w czwartek, 15 sierpnia. W Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawiono uroczystą Mszę Świętą, po której uczestnicy przemaszerowali na plac dr. Edwarda Łuczkowskiego. Tam odbył się apel wojskowy z asystą honorową, kolejny raz złożono wieńce, a na zakończenie rozbrzmiał koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Cementowni Chełm, wypełniając miasto melodiami pieśni narodowych.

W tych dwóch dniach Chełm przypomniał, że pamięć o bohaterach jest nie tylko obowiązkiem, ale i źródłem siły dla współczesnych pokoleń.