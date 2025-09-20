Groził bronią i wyzywał. Agresywny kierowca trafił pod dozór policji

Policjanci z posterunku w Siedliszczu wspólnie z chełmskimi kryminalnymi zatrzymali 29-letniego mieszkańca Chełma. Mężczyzna, siedząc za kierownicą BMW, groził przypadkowemu pieszemu, posługując się przedmiotem przypominającym broń.
Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia w jednej z miejscowości w gminie Siedliszcze. Kierowca zwrócił uwagę pieszemu, który poruszał się drogą. Między mężczyznami wywiązało się nieporozumienie, a chwilę później kierujący BMW trzymając w ręku przedmiot przypominający broń zagroził mu pozbawieniem życia, po czym odjechał.
Pokrzywdzony zgłosił sprawę policji dopiero w miniony weekend. Funkcjonariusze szybko ustalili personalia sprawcy i zatrzymali 29-latka. W jego miejscu zamieszkania znaleźli dodatkowo niewielkie ilości mefedronu.
- Wobec 29 latka zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego oraz kontaktowania z nim. O dalszym jego losie zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - informuje nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej policji.