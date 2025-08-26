Policjanci weszli oknem, a poszukiwany schował się w wersalce

39-latek poszukiwany dwoma listami gończymi ukrywał się ostatnio za granicą. Ale teraz wpadł na terenie jednej z posesji w gminie Ruda Huta. I nie pomogło mu to, że schował się w wersalce.
W poniedziałek (25 sierpnia) chełmscy kryminalni zajmujący się na co dzień poszukiwaniami osób ustalili, że 39-latek, za którym wydano dwa listy gończe przebywa na terenie jednej z posesji w gminie Ruda Huta.
Chcąc go zatrzymać udali się rano pod wytypowany adres (przybudówka domu). Nikt im nie otworzył, ale policjanci – pewni, że poszukiwany jest w środku – weszli przez okno. I mieli rację: sprawdzając pomieszczenie znaleźli poszukiwanego w wersalce.
Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności w łącznym wymiarze ponad 9 lat za wcześniejsze rozboje i kradzieże.