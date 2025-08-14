Dużo zieleni, hamaki, domki dla jeży. Ogródek Jordanowski czekają spore zmiany

Po latach zapomnienia Ogródek Jordanowski wraca na mapę miejskich inwestycji. Prezydent Jakub Banaszek zaprezentował w mediach społecznościowych koncepcję, która łączy rekreację, edukację i troskę o klimat. Projekt otrzymał ponad 5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Całkowita wartość inwestycji to 8,8 mln zł.

Ekologia zamiast betonu

Nowa odsłona parku to przykład tego, jak adaptować miejską przestrzeń do wyzwań klimatycznych. Zamiast twardych nawierzchni pojawią się ogrody deszczowe, rabaty bioretencyjne i setki nowych nasadzeń. Ochronę lokalnej fauny zapewnią domki dla jeży, budki lęgowe dla ptaków, poidełka i schrony dla nietoperzy. Dzieci znajdą tu m.in. karuzelę kapsułę, niedźwiedzia wspinaczkowego, podwójną huśtawkę linową, piaskownicę integracyjną, zieloną klasę i instalacje wodne.

Wypoczynek umilą nowe ławki, leżaki, hamaki i stoliki, a także tablice edukacyjne. Ogródek zyska również pełne zaplecze techniczne, nowe oświetlenie, monitoring, toalety publiczne i budynek techniczny.

Droga pełna wyzwań

Choć pierwotne plany z 2022 roku obejmowały także inne obiekty, problemy z przetargami wymusiły zmianę strategii. Koncentracja na samym Ogródku Jordanowskim i poszukiwanie nowych źródeł finansowania przyniosły skutek. Jeśli wszystko się uda, chełmianie z nowej, zielonej przestrzeni skorzystają już za dwa lata, w 2027 roku.