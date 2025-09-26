Straż Graniczna rośnie w siłę. Ile zarobią nowi funkcjonariusze?

Trafią w szeregi Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant NOSG gen. bryg. SG Jacek Szcząchor podkreślił, że to dopiero początek tego nowego rozdziału w życiu. - Część z funkcjonariuszy rozpocznie 3- letnią intensywną naukę na kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej w Wyższej Szkole Straży Granicznej. Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata wstąpią do korpusu chorążych i zasilą szeregi w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej- mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG. Przypomina, że służba to trudne wyzwanie i duża odpowiedzialność. Składając ślubowanie, funkcjonariusze zobowiązują się do wiernej służby narodowi, do obrony prawa, do działania z honorem i godnością.

W kwietniu NOSG przyjął ponad 40 osób. Nabór wciąż trwa. W tym roku planowane jest przyjęcie co najmniej 190 osób do służby przygotowawczej oraz do 100 do służby kontraktowej. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej NOSG. W przypadku przyjęcia do służby przygotowawczej kandydat jest mianowany na stanowisko kursanta z wynagrodzeniem: ok. 5800 zł netto do 26. roku życia i ok. 5 350 zł netto po 26. roku życia. Jeśli chodzi o służbę kontraktowa to zarobki rozpoczynają się od 6 tys. zł na rękę.