Trucizna w Uherce: Ścieki, śnięte ryby i śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła 28 lipca śledztwo w sprawie katastrofy ekologicznej, do której miało dojść w dniach 10–11 lipca. Zgodnie z zawiadomieniem, do rzeki Uherki oraz zbiornika Stańków trafiły nieprzetworzone ścieki, które spowodowały śmierć ryb o masie nie mniejszej niż 3000 kg oraz drastyczne pogorszenie jakości wody.

Według ustaleń śledczych, zrzutu miał dokonać pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, delegatura w Chełmie, przeprowadził kontrolę interwencyjną w oczyszczalni „Bieławin”, trwającą od 11 do 25 lipca. Wynik? Naruszenia przepisów ochrony środowiska, za które MPGK ukarano mandatem karnym, wydano zarządzenia pokontrolne oraz zawiadomiono organy ścigania.

Alarm podniesiony przez społeczność

Na pierwsze niepokojące sygnały zareagował już 11 lipca radny powiatowy Marcin Łopacki, który jest także pracownikiem Wód Polskich. – Zamiast czystej wody płynął czarny, cuchnący szlam. Na brzegach – śnięte ryby – relacjonował na swoich mediach społecznościowych. Jego podejrzenia od razu skierowały się ku wypływowi z oczyszczalni „Bieławin”.

Dzięki jego interwencji Wody Polskie zawiadomiły WIOŚ o konieczności przeprowadzenia kontroli.

Najbardziej dramatyczne skutki katastrofy odczuli działacze Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy przez kilka dni wyławiali martwe ryby ze zbiornika Stańków, by zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu wody. – Nie mogliśmy pozwolić, by rozkładające się rybie mięso doprowadziło do kolejnej fali śmierci – mówili.

Związek przeprowadził również wapnowanie zbiornika, by przywrócić równowagę w ekosystemie.

– Odbudowa życia w zbiorniku potrwa lata – przyznaje rzecznik chełmskiego PZW, Marcin Adamczyk. – Zamierzamy przywrócić dawną świetność temu miejscu, ale to zadanie trudne i czasochłonne.

MPGK milczy

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie nie odniósł się dotąd do sprawy. Brak komentarza ze strony instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę ściekową rodzi pytania o skalę zaniedbań i możliwe konsekwencje prawne.

Co dalej?

Sprawa nie kończy się na śledztwie i mandacie. Mieszkańcy Chełma, ekolodzy i wędkarze domagają się pełnej odpowiedzialności za doprowadzenie do katastrofy ekologicznej. Tymczasem Uherka i Stańków czekają na odbudowę, która – jak twierdzą eksperci – może potrwać nawet kilka lat.