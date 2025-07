„Wołyń woła o prawdę” – trzy dni pamięci, które poruszyły Polskę

Lubelska klasa okręgowa wystartuje 16 sierpnia. Wisła Puławy jednym z uczestników

Ta nietypowa liczba to efekt dołączenia do grona uczestników lubelskiej klasy okręgowej Wisły Puławy. Przypomnijmy, że ta drużyna w poprzednim sezonie występowała w II lidze. Zakończyła rozgrywki na miejscu spadkowym, ale klub postanowił nie przystępować do zmagań w III lidze. Zamiast tego zgłosił się do lubelskiej klasy okręgowej, a Lubelski Związek Piłki Nożnej pozytywnie odniósł się do tego pomysłu.