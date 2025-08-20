Koncerty: D-BOMB, Dj Nielo, Lili - święto plonów powiatu Parczewskiego!

Już 24 sierpnia mieszkańcy powiatu Parczewskiego uczczą tegoroczne plony podczas zabawy
dożynkowej na stadionie w Siemieniu.
Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.
Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)
Już 24 sierpnia mieszkańcy powiatu Parczewskiego uczczą tegoroczne plony podczas zabawy
dożynkowej na stadionie w Siemieniu.
Studenckie życie budzi na myśl skojarzenia z intensywną nauką, trudnymi egzaminami i pierwszymi poważnymi wyzwaniami w życiu jako dorośli. Jednak obyczaje studenckie to zupełnie inny świat a tradycje te potrafią znacząco różnić się od siebie w zależności od kraju. Choć w Polsce te tradycje nie odbiegają od tego, czego możemy doświadczyć u swoich europejskich sąsiadów, warto przyjrzeć się, jak wygląda to u nas, a jak u innych.
Jest tymczasowy areszt dla myśliwego, podejrzanego o śmiertelne postrzelenie 60-latka podczas polowania w miejscowości Młyniska (pow. lubartowski).
Przy ulicy Kopernika 1 zatrzymują się przechodnie. Nie dlatego, że witryny zachęcają promocją, ale dlatego, że z okien patrzą na nich ludzie sprzed wieku, dawni mieszkańcy Chełma. „Okna Pamięci” Doroty Bidy to wystawa, która zmienia spacer w spotkanie z historią.
We wtorkowy wieczór Wiktor Przyjemski zaliczył groźny upadek podczas meczu ligi szwedzkiej. Zawodnik do szpitala przetransportowany został helikopterem, a pierwsze diagnozy mówiły o kontuzjach: kostki i pleców. W środę oficjalny komunikat w sprawie swojego zawodnika wydał Orlen Oil Motor.
Już 24 sierpnia mieszkańcy powiatu Parczewskiego uczczą tegoroczne plony podczas zabawy dożynkowej na stadionie w Siemieniu.
Swój udział zapowiedziało już 150 kierowców. Możliwe, że będzie ich jeszcze więcej, bo zgłaszać można się nadal 4. Zlot Pojazdów Zabytkowych jest planowany w Zamościu na ostatni weekend wakacji.
W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu. Na szczęście nikt nie został ranny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych mówi o elemencie starego silnika ze śmigłem. Innego zdania jest generał Artur Jakubczyk, były dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, który twierdzi, że mógł to być rosyjski dron.
W najbliższy czwartek, 21 sierpnia, na Placu Litewskim odbędzie się wydarzenie „Łączy nas sport, łączy nas Lublin”. Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił w koszykarskich rywalizacjach oraz sprawdzić wiedzę o lubelskim sporcie. Start o godz. 10.00.
Sinice znowu zakwitły. Sanepid zamknął kąpielisko w Kulikowie (gm. Sułów) położone nad zalewem w Nieliszu.
Jedna z kamienic na lubelskim deptaku została wyłączona z użytkowania z powodu pęknięć na ścianach. Dzisiaj inspektorat budowlany zdecyduje o jej dalszym losie.
Prawdziwa gratka dla kibiców Motoru Lublin. Klub z okazji 75-lecia przygotował wystawę na Placu Litewskim. Będzie można ją oglądać do końca sierpnia.
W nocy nieznany obiekt spadł i eksplodował na polu kukurydzy w powiecie łukowskim. W pobliżu pełno jest nadpalonych elementów plastikowych i metalowych. Najprawdopodobniej był to dron.
Makabryczne odkrycie w mieszkaniu komunalnym w Białej Podlaskiej. Przy próbie eksmisji znaleziono zwłoki 38-letniego najemcy lokalu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Ciekawy finisz w Ekstralidze U24. Motor ciągle ma szansę na występ w finale. „Koziołki” w ostatnich dniach mocno skomplikowały sobie jednak życie. Najpierw drużyna Macieja Kuciapy przegrała u siebie z Beckhoff Spartą Wrocław. We wtorek lublinianie pokonali ROW Rybnik, ale „tylko” za dwa punkty – 52:38.
Nową nawierzchnię na ważnej dla dzielnicy Dziesiąta ulicy Dunikowskiego zyskają mieszkańcy Lublina. Chodzi o ponad 200 - metrowy odcinek drogi. Prace mają potrwać dwa miesiące.
|
|
sierpień 2025
|
|P
|W
|Ś
|C
|Pt
|S
|N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31