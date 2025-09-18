Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rajd ,,Zapory’’ w Bełżycach powraca! Sprawdź nową datę

Miał się odbyć wiosną, jednak z powodu żałoby narodowej został przesunięty. Rajd im. Mjr. Cc. ,,Zapory’’ powraca – i to już w tę sobotę (20 września). Start o godz. 9:00 w parku miejskim w Bełżycach.

Rajd swoją nazwę zawdzięcza mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu ,,Zaporze’’ – dowódcy formacji partyzanckiej broniącej Lubelszczyzny podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Zainspirowani jego postawą i działaniami oddziału ,,Zaporszczyków’’, Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław oraz Burmistrz Bełżyc organizują coroczny rajd, którego celem jest utrwalanie pamięci historycznej regionu.

Na uczestników czeka 20 kilometrów śladami wydarzeń historycznych i miejsc ważnych dlapamięci narodowej.Trasa rajdu prowadzi przez miejscowości, w których wciąż żywe są wspomnienia zbrodni wojennych i bohaterstwa żołnierzy polskiego podziemia.

Pierwszym zaplanowanym przystankiem są Szczuczki – tam odbędzie się nabożeństwo upamiętniające ofiary mordu mieszkańców wsi dokonanego przez Niemców 1 września 1939 roku. W trakcie wędrówki na młodszych uczestników czekać będą konkursowe pytania w tematyce lokalnej historii wojennej.Metą tegorocznej edycji rajdu są Karczewice, gdzie na miejscowym cmentarzu spoczywa wielu bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji.

Co roku rajd ,,Zapory’’ przyciąga wielu mieszkańców Lubelszczyzny oraz miłośników historycznej pamięci. Organizatorzy zapraszają na kolejną edycję – wstęp jest wolny, a na zakończenie wędrówki uczestnicy będą mogli wspólnie odpocząć przy poczęstunkui ognisku.

