Startuje festiwal On Art w Lublinie (program projekcji)

Oprócz sekcji konkursowej, Festiwal On Art pokaże także przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych, których tematyka lub forma związana jest ze sztuką.



Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.



Program:



12 sierpnia:

- Fuck, it's Biology - znnakomity polski rysownik, Mariusz Tarkawian, i zakochana w nim szwedzka reżyserka Veronica Andersson. Autobiograficzny film o sztuce i miłości.

- Arthur King - Changing Landscapers - grupa akustyków zbiera efekty dźwiękowe, z których stworzą muzyczno - wizualny performance.

- Sunset - obraz Zenona Wasilewskiego ożywa na naszych oczach.

- After the Facts - montażystki filmowe u zarania kina. Ich wkład w rozwój kinematografii wciąż nie doczekał się należnego szacunku.



13 sierpnia:

- Pangea - grecki artysta Thodoris Trampas zamyka się wewnątrz galerii na siedem długich i ciężkich tygodni, by każdego dnia, przez osiem godzin mierzyć się z ogromną skałą. Dokumentalny zapis performensu, który jest pytaniem o człowieczeństwo i granice działań artystycznych.

- Eve Of - animacja o stworzeniu nowego życia.

- Music of the River - muzyczne otoczenie kolumbijskiej rzeki Magdalena. Dźwięki inspirowane naturą oraz rytmy, takie jak „cumbia”, definiują kulturową tożsamość całej Kolumbii.

- Sound of Colour - malarz i muzyk tworzą wspólną kompozycję. Kolorowa i połyskująca muzyka; świetnie brzmiący, rytmiczny obraz.

- Unframed - kilka ramek wyjętych z rzeczywistości. Słowa przechodzą na dalszy plan, dialog odbywa się poprzez ruch i taniec, a silne emocje mogą przybrać zarówno brutalną, jak i estetyczną formę.



14 sierpnia:

- Sea-Buckthorn Summer - komedio-dramat. Film opowiada epizod z życia radzieckiego pisarza i dramaturga Aleksandra Wampiłowa. Bohater stara się wystawić swoją sztukę w niełatwych sowieckich realiach.



15 sierpnia:

- Elmaci - portret malarza, który w swoich obrazach uwiecznia brzydotę.

- Leocadia's dream - dokument o starszej pani, która pracuje w sklepie z płytami winylowymi. Film o niepohamowanej pasji do muzyki, która pokonuje trudy starości.

- Weltschmerz - niewidoma dziewczyna, pełna bólu i trudnych uczuć, namawia grupę aktorów do wspólnego zrealizowania sztuki. Prace nad spektaklem wzbudzają u wszystkich wiele nieoczekiwanych emocji.

- Grey - szarość jako remedium na nierówności i niepokoje? W szarym świecie zawsze znajdzie się jakiś kolorowy odszczepieniec.



16 sierpnia:

- See the Man - szwedzka drużyna piłkarska bierze udział w lekcjach tańca i baletu. Niecodzienna forma treningu silnie wpływa na inne sfery życia piłkarzy, zaś największym wyzwaniem będzie wspólny występ na scenie.

- Blue Butterfly - dwóch malarzy z Korei Południowej podróżuje po świecie w poszukiwaniu utopii. Dzielą się z napotkanymi ludźmi swoją pozytywną energią i miłością do sztuki.

- What Would You Like To See? - Staňa uczęszcza na kurs boogie-woogie i próbuje rozkochać w sobie młodego fotografa Brechta. Czy dziewczynie uda się cokolwiek osiągnąć, poza świadomością własnej przeciętności.



17 sierpnia:

- Mojsłonik - My Little Elephant - film fabularny o dwóch przyjaciółkach, Luzi i Magdzie, tworzących wspólny performance związany z kostiumem słonia. Ich relacje zaczynają wykraczać daleko poza sztukę, szczególnie, gdy w ich życiu pojawi się chłopak o imieniu Mika.



18 sierpnia:

- As time goes by, the man who painted dreams - Silvano Campeggi, znany także jako Nano, jest ostatnim wielkim ilustratorem kina. Przeminęło z wiatrem, West Side Story, Casablanka, Ben Hur - artysta zaprojektował ponad 3000 plakatów filmowych, pracując dla największych wytwórni - każdego dnia, aż do 95 roku życia. Podróż przez historę kina i wyobraźnię XX wieku.



19 sierpnia:

- Cursed Days - w Kijowie wybuchają zamieszki. Emocje społeczeństwa są w zenicie. Tymczasem niedaleko Majdanu, w cichej pracowni, trwają dyskusje o sztuce. Czy artysta może zupełnie odciąć się od polityki?



20 sierpnia:

- Più de la vita - cztery dziesięciolecia artystycznej drogi Michele Sambina, pioniera sztuki wideo i kina eksperymentalnego lat 70. Włoski artysta miesza obrazy, struktury, technologie, dziedziny i wciąż rozwija swoją niespożytą kreatywność.



22 sierpnia:

- Cursed Days



23 sierpnia:

- The Quiet Rebel - autorka odważnego feministycznego performansu styka się z brutalną krytyką internautów. Film dotyka problemu wolności artystycznej oraz nienawiści płynącej z sieci.

- Environnement chromatique - The story behind its creation - prekursor street artu, wenezuelski artysta Carlos Cruz-Diez, opowiada o związku swojej sztuki z kolorem, który stawia widza w centrum bardzo osobistej interakcji.