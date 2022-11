Stryjeńska dla maluchów i nie tylko. Kolorowa wystawa w Galerii Gardzienice

"Tańce, Stroje i Zabawki – Tam jedynie znaleźć jeszcze można barwę" - to tytuł barwnej wystawy ukazującej prace Zofii Stryjeńskiej - jednej z najważniejszych polskich artystek dwudziestolecia międzywojennego. Była malarką, graficzką, ilustratorką czy scenografką, ale zajmowała się również projektowaniem. W jej twórczości dominowały dynamiczne, wielobarwne kompozycje odwołujące się do polskiej tradycji i obrzędowości.



W Lublinie będzie można zobaczyć wyjątkowe zabawki zaprojektowane przez Stryjeńską, a powstałe w słynnych Warsztatach Krakowskich. Modele pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. To jedyna zachowana kolekcja zabawek Stryjeńskiej.



- Królestwem Artystki jest pracownia, w której tworzy modele zabawek inspirowane polską obrzędowością. Wybujałe barwy, intensywne, pulsujące, mocne, powstają tu szachy, klocki, różnorodne, lajkoniki, Sabały, smoki. Zabawki, którym czas umknął, są wpisane w nasz kontekst kulturowy, nawiązują do podań i bajek, dziecięcych opowieści - opowiada Zuzanna Zubek-Gańska, Kurator wystawy.



Na ekspozycję w Galerii Gardzienice złożą się jednak nie tylko zabawki. Wystawę uzupełni prezentacja prac Zofii Stryjeńskiej w postaci rotograwiur, gwaszy malowanych ręcznie szablonem oraz litografii udostępnionych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Przedstawią one tradycyjne polskie tańce, takie jak "Kujawiak", "Polonez", "Oberek" czy "Mazur" oraz ludowe stroje polskie.



- Wystawę dedykujemy także młodszym odbiorcom, szczególnie, że czas jaki jej towarzyszy to czas wyjątkowy, przedświąteczny. Zachęcamy do poddania się kolorystyce zaprezentowanych dzieł, do wnikliwej obserwacji, wkroczenia w świat dawnych zwyczajów, tradycji, obrzędowości. Do zatrzymania się na moment nad niedużymi formami rzeźbiarskimi jakimi są te niezwykłe zwierzęta i postacie na sprężynkowych nóżkach - zapraszają organizatorzy wystawy.



Wstęp na wernisaż i wystawę jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających do 30 grudnia.