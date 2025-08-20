Muzyczna alternatywa w klubie Graffiti

W piątek w Graffiti (ul. Bernardyńska) o godzinie 19 rozpocznie się koncert muzyki alternatywnej. Na scenie zobaczymy trzy zespoły.

London Moths to pięcioro przyjaciół z Lublina, których połączyła fascynacją do muzyki alternatywnej - shoegaze'u, dreampop'u oraz noise rocka. Ich twórczość można opisać jako coś na pograniczu snu i rzeczywistości. Na koncie mają dwa single: „Ćmy” oraz „Dłonie”. Choć najczęściej koncertują w Lublinie, chętnie występują również poza rodzinnym miastem. London Moths zagrali m.in na festiwalu SHOEFEST w Lublinie oraz Krakowie.

Little Man, Figurine powstał w Rzeszowie. Stworzyli go uczniowie szkoły średniej. Grają noise'a i post-rocka. Mimo krótkiego stażu, Little Man Figurine intensywnie koncertowali w takich miastach jak Wrocław, Kraków, Rzeszów czy też Warszawa. Ich debiut sceniczny miał miejsce we Wrocławiu w maju 2024.

I wreszcie Szpital Uniwersytecki, czyli trzyosobowy zespół założony w Końskich. Szpital tworzy muzykę w klimatach emo rocka, midwest emo oraz shoegaze, czerpiąc inspiracje od takich artystów jak Slowdive, Title Fight czy też Sunny Day Estate.

Bilety do kupienia w dniu koncertu na bramce.