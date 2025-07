Discopolowy muzyk zginął w wypadku. Był ofiarą i sprawcą. Śledztwo umorzone

Światła świecą za długo? "Tylko spowalniają niepotrzebnie ruch"

Kierowcy z Białej Podlaskiej namawiają do wyłączania sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach w mieście wcześniej. Wszystko po to, by usprawnić ruch na niemal pustych wieczorem skrzyżowaniach. Co na to Ratusz?