Hrubieszów świętuje. Zabawa potrwa cały weekend

Jubileuszowa gala rozpoczynająca blok wydarzeń w ramach Rubienaliów ma się odbyć w piątek o godz. 13 w Hrubieszowskim Domu Kultury. Publiczność obejrzy m.in. widowisko muzyczne zatytułowane „Topielica i Szeptucha”. Wieczorem muzyki też nie zabraknie. W Parku Solidarności (godz. 19) z koncertem „Pod Bolkiem” wystąpi Adam Szabat.

W sobotnie popołudnie (godz. 16) na placu przy HDK rozpocznie się Jarmark Hrubieszowski, a godzinę później przyjdzie czas na oficjalne otwarcie Rubienaliów, podczas którego odegrany zostanie hejnał miasta i odczytany akt lokacyjny Hrubieszowa. Poza tym odbędzie się koncert w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych oraz konkurs kulinarny na ptrawy z pomidora. Na godz. 19 zaplanowano recital Miłosza Skierskiego, a na 20.30 gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko.

W niedzielę zabawa przy domu kultury rozpocznie się już w południe Festiwalem Smaków. O godz. 13 otwarta zostanie strefa rodzinna z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Później też sporo się wydarzy. O godz. 16 odbędzie się symboliczne przekazanie kluczy do miasta, uczestnicy wspólnie zatańczą poloneza. W programie również dwa konkursy: VII Potyczki Żakowe o Berło Króla Władysława Jagiełły oraz Królewska Szta Władysława.

Wieczór przyniesie znów sporą dawkę muzyki. O godz. 19 na scenę wyjdzie Damian Ukeje, a zaraz po nim grupa Silent Disco.

Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.