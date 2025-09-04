Hrubieszów świętuje. Zabawa potrwa cały weekend

Rubienalia to impreza organizowana dla uczczenia kolejnych rocznic uzyskania przez Hrubieszów praw miejskich. W tym roku od tego momentu mija 625. Dla mieszkańców i gości przygotowano z tej okazji sporo atrakcji, które potrwają od piątku do niedzieli (5-7 września).
Jubileuszowa gala rozpoczynająca blok wydarzeń w ramach Rubienaliów ma się odbyć w piątek o godz. 13 w Hrubieszowskim Domu Kultury. Publiczność obejrzy m.in. widowisko muzyczne zatytułowane „Topielica i Szeptucha”. Wieczorem muzyki też nie zabraknie. W Parku Solidarności (godz. 19) z koncertem „Pod Bolkiem” wystąpi Adam Szabat.
W sobotnie popołudnie (godz. 16) na placu przy HDK rozpocznie się Jarmark Hrubieszowski, a godzinę później przyjdzie czas na oficjalne otwarcie Rubienaliów, podczas którego odegrany zostanie hejnał miasta i odczytany akt lokacyjny Hrubieszowa. Poza tym odbędzie się koncert w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych oraz konkurs kulinarny na ptrawy z pomidora. Na godz. 19 zaplanowano recital Miłosza Skierskiego, a na 20.30 gwiazdy wieczoru – Mateusza Ziółko.
W niedzielę zabawa przy domu kultury rozpocznie się już w południe Festiwalem Smaków. O godz. 13 otwarta zostanie strefa rodzinna z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Później też sporo się wydarzy. O godz. 16 odbędzie się symboliczne przekazanie kluczy do miasta, uczestnicy wspólnie zatańczą poloneza. W programie również dwa konkursy: VII Potyczki Żakowe o Berło Króla Władysława Jagiełły oraz Królewska Szta Władysława.
Wieczór przyniesie znów sporą dawkę muzyki. O godz. 19 na scenę wyjdzie Damian Ukeje, a zaraz po nim grupa Silent Disco.
Redakcja Dziennika Wschodniego jest jednym z patronów medialnych wydarzenia.
Dąb padł, ale nie przepadł. Przerobili go na... tron
Nic w przyrodzie nie ginie. Wiekowy, 200-letni dąb szypułkowy z Hrubieszowa, który rok temu nagle się złamał, właśnie dostał drugie życie. Z pnia potężnego drzewa wyrzeźbiono... tron króla Władysława Jagiełły. Ma przypominać o ważnym dla miasta jubileuszu.