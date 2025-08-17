Karol Nawrocki dziś w Godziszowie. Prezydent mówił o rodzinie i polskiej ziemi

Pani Lidia z Puław na wizytę Karola Nawrockiego w Godziszowie przyjechała specjalnie, aby wręczyć nowemu prezydentowi kawałek chusteczki - relikwię Jana Pawła II. To jedna z kilkuset osób, które dzisiaj tuż po południu pojawiły się na gminnym boisku sportowym, by wziąć udział w spotkaniu z głową państwa. Zanim prezydent przyszedł na boisko, wziął udział we mszy w miejscowym kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, do czego nawiązał w swoim przemówieniu. Karol Nawrocki przypomniał o losach jej pierwszego proboszcza, który zginął w niemieckim obozie zagłady.

- Miałem wielką przyjemność pomodlić się w waszym wspaniałym kościele (...). Razem niesiemy te wartości chrześcijańskie, o które będę dbał, bo tacy jesteśmy i z tego jesteśmy dumni - mówił prezydent, wspominając również o pracowitości mieszkańców gminy, z czym kojarzą mu się złote pszczoły w jej herbie. Rolnictwo, to obok rodziny i chrześcijaństwa trzeci temat, któremu Nawrocki poświęcił najwięcej czasu. - Potrzebujecie prezydenta, który będzie dbał o naszą ziemię, o nasze płody rolne (...). - Ziemia polska musi być w rękach polskiego rolnika - zaakcentował, przypominając o swoim poparciu dla zakazu sprzedaży polskiej ziemi, a także swoim sprzeciwie wobec "Zielonego Ładu" czy umowy "Mercosur".

Oprócz projeku ustawy rolnej, w Godziszowie prezydent przypomniał również inne swoje inicjatywy, jak zwolnienie z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci. - Rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin - podkreślił.

Na koniec prezydent Nawrocki podziękował mieszkańcom Godziszowa i Chrzanowa w naszym województwie, gdzie w ostatnich wyborach uzyskał procentowo rekordowe poparcie. W Godziszowie w drugiej turze było to prawie 95 procent. Po przemówieniu wyszedł do ludzi, z którymi rozmawiał i robił pamiątkowe zdjęcia.

Po tym spotkaniu prezydencka kolumna udała się do pobliskiego Janowa Lubelskiego. Celem wizyty był Festiwal Oręża Polskiego. W związku z zapowiedzianą obecnością głowy państwa w tym wydarzeniu na drodze nad janowski zalew utworzyły się korki.