– To już trzeci wielki człowiek, który odwiedził nasz Godziszów. Ponad 100 lat temu był u nas marszałek Piłsudski, potem premier Morawiecki, a teraz prezydent Karol Nawrocki. Wszyscy na niego czekamy. Jak obiecał, tak i przyjechał – mówi strażak z miejscowej OSP.

Pani Lidia z okolic Puław w ciszy czekała przed kościołem na prezydenta Nawrockiego. – Chcę mu wręczyć relikwię Jana Pawła II otrzymaną od sióstr naszej wspólnoty. Jest to skrawek ostatniej chusteczki naszego papieża. Podzieliłam się tym skrawkiem z prezydentem. Mam nadzieję, że przyjmie – mówiła pani Lidia.

Prezydent wizytę w Godziszowie zaczął od mszy w kościele pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Potem przeszedł, a właściwie przejechał, na gminnie boisko, gdzie spotkał się z godziszowianami i mieszkańcami całego regionu.

Po entuzjastycznym powitaniu przemówił do zebranych. – Miałem wielką przyjemność pomodlić się w waszym wspaniałym kościele (...). Razem niesiemy te wartości chrześcijańskie, o które będę dbał, bo tacy jesteśmy i z tego jesteśmy dumni - mówił prezydent, wspominając również o pracowitości mieszkańców gminy, z czym kojarzą mu się złote pszczoły w jej herbie – mówił do zebranych prezydent Nawrocki. Rolnictwu, obok rodziny i chrześcijaństwa, poświęcił najwięcej czasu. – Potrzebujecie prezydenta, który będzie dbał o naszą ziemię, o nasze płody rolne (...). - Ziemia polska musi być w rękach polskiego rolnika – zaakcentował, przypominając o swoim poparciu dla zakazu sprzedaży polskiej ziemi, a także swoim sprzeciwie wobec „Zielonego Ładu” czy umowy „Mercosur".

Oprócz projektu ustawy rolnej w Godziszowie prezydent przypomniał również inne swoje inicjatywy ustawodawcze, jak zwolnienie z podatku PIT rodziców dwójki i więcej dzieci.

– Pan prezydent obiecał przed wyborami, że wróci podziękować swoim wyborcom. Tak, to jest bardzo ważna wizyta, bo dzięki województwom wschodnim, a przede wszystkim lubelskiemu, podkarpackiemu i tutaj powiatowi janowskiemu Karol Nawrocki wygrał te wybory – powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. – Ci ludzie są bardzo mądrzy i wiedzą, kto powinien sprawować władzę w Polsce, a Karol Nawrocki jest naprawdę odpowiednim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – dodał marszałek.

– Ta wizyta jest wypełniona nadzieją, że Polska, w której wszyscy żyjemy, będzie krajem sprawiedliwszym, będzie krajem wciąż się rozwijającym. Pokazującym, że możemy być krajem silnym, wielkim i zasobnym. Stać nas na to i potrafimy to zrobić, bo jesteśmy niezwykle mądrym narodem – powiedział poseł Michał Moskal z PiS i Janowa Lubelskiego.

Godziszowianie niechętnie rozmawiają z mediami. – Nieraz nas obsmarowali, zrobili zdjęcie stercie śmieci albo gadali z pijaczkami pod sklepem. Tylko aby przyszyć łatkę ciemniaków, nierobów i brudasów. Proszę spojrzeć na naszą wieś. Porządek, czysto, ludzie pracowici. A to, że mamy poglądy takie nie inne i głosujemy na Karola Nawrockiego, to nasze prawo i nasz wybór – powiedział nam jeden z mieszkańców Godziszowa.

Po przemowie Karol Nawrocki ruszył do wyborców. Były zdjęcia, uściski dłoni i brawa. Potem prezydent pojechał do Janowa Lubelskiego na Festiwal Oręża Polskiego. Tam był jeszcze większy ścisk i jeszcze więcej zdjęć.

My natomiast zapytaliśmy prezydenta Nawrockiego, tak dla zmiany ciężaru wizyty, o jego wrażenia z meczu Lechia–Motor oraz czy na wiosnę przyjedzie na spotkanie rewanżowe do Lublina – odpowiedzi na te pytania szukajcie w naszej filmowej relacji z wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Godziszowie, którą zamieściliśmy na www.dziennikwschdni.pl oraz na naszym kanale YouTube.