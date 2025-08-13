Prezydent Nawrocki przyjedzie do dwóch lubelskich miejscowości. "Ogłosi bardzo ważną inicjatywę"

- Prezydent Karol Nawrocki przyjął moje zaproszenie i już w najbliższą niedzielę odwiedzi Godziszów i Janów Lubelski – poinformował poseł n Michał Moskal.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki uzyskał w Godziszowie rekordowe w skali kraju poparcie – aż 94,66 proc. głosów. - To symboliczne „serce” jego wyborczego zaplecza, a także przykład gminy, w której głos mieszkańców wybrzmiał szczególnie mocno. W tej miejscowości prezydent ogłosi bardzo ważną, nową inicjatywę – dodaje poseł Moskal, który jednak nie zdradza szczegółów.

Prezydent spotka się z mieszkańcami Godziszowa o godz. 13.30 na boisku gminnym. Jak podkreśla Michał Moskal, obecność głowy państwa w Godziszowie jest wyrazem uznania dla wspólnoty, która od lat pozostaje wierna swoim wartościom.

Po spotkaniu z mieszkańcami Karol Nawrocki uda się do Janowa Lubelskiego, gdzie trwać będzie Festiwal Oręża Polskiego w trakcie którego odbywać się będą m.in. widowiska historyczne, występy grup rekonstrukcyjnych i inscenizacje bitew.

- Karol Nawrocki jest przyjacielem województwa lubelskiego i powiatu janowskiego. Jestem dumny z tego, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego żeby głowa państwa pokochała region z którego pochodzę i chce tutaj wracać – konkluduje Moskal.