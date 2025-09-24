Choroby siatkówki – cicha epidemia. Eksperci apelują o szybszą diagnostykę i dostęp do nowoczesnych terapii

– Leczenie chorób plamki to wyścig z czasem. Na szczęście dzięki nowoczesnej medycynie ten wyścig możemy wygrać – podkreśla prof. Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Eksperci ostrzegają, że nieleczone choroby siatkówki mogą uszkodzić wzrok już w ciągu 2–3 miesięcy. Problemem w Polsce pozostają długie kolejki do specjalistów, które opóźniają diagnozę i rozpoczęcie terapii. – Sukcesem leczenia nAMD czy DME jest szybkie rozpoczęcie terapii, najlepiej na wczesnym etapie choroby – dodaje prof. Rejdak.

Dzięki finansowanemu przez NFZ programowi lekowemu pacjenci mają dostęp do nowoczesnych terapii anty-VEGF, a coraz częściej także do innowacyjnych leków bispecyficznych, które pozwalają nie tylko zatrzymać rozwój choroby, ale w wielu przypadkach także poprawić widzenie.

– To ogromny krok naprzód. Warunkiem jest jednak odpowiednio wczesne wykrycie choroby – zaznacza prof. Rejdak.

Retina Week – czas na działanie

Podczas Retina Week eksperci zwracają uwagę, że choroby siatkówki to jedno z największych wyzwań zdrowotnych starzejących się społeczeństw. Kluczowe znaczenie mają regularne badania wzroku i szybka reakcja na pierwsze objawy – zniekształcenie obrazu, falowanie linii czy trudności w czytaniu.

– Pacjenci nie powinni obawiać się rozmowy z lekarzem o nowoczesnych możliwościach terapeutycznych – apeluje Małgorzata Pacholec, prezes Stowarzyszenia Retina AMD Polska i inicjatorka kampanii „Zachowaj Wzrok”.

Mimo dostępności nowoczesnych leków, w Polsce wciąż około 20 tys. pacjentów leczonych jest starszymi terapiami. Zdaniem ekspertów to powinno się zmienić.

Kampania „Zachowaj Wzrok”

W 2023 roku ruszyła kampania „Zachowaj Wzrok”, realizowana przez Stowarzyszenie Retina AMD, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Instytut Prawa Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Jej celem jest edukacja na temat AMD i DME oraz promocja profilaktyki.

Na stronie www.zachowajwzrok.pl można znaleźć materiały edukacyjne, szybkie testy diagnostyczne oraz informacje o ośrodkach leczenia chorób siatkówki w Polsce.