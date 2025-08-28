Katastrofa lotnicza w Radomiu. Podczas akrobacji rozbił się polski F-16

Dzisiaj, bardzo późnym popołudniem, w okolicach lotniska Sadków pod Radomiem, miał miejsce tragiczny wypadek lotniczy. Jak wynika z pierwszych, nieoficjalnych informacji, maszyna bojowa F-16 uczestnicząca w przygotowaniach do słynnych Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025 rozbiła się tuż przed planowanym weekendowym widowiskiem – w dniach 30–31 sierpnia.

Portal rmf.fm podaje, że informację potwierdziła straż pożarna. Na miejsce wysłano wozy strażackie. Tomasz Siemoniak poinformował, że pilot nie przeżył. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Na miejscu już jest Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" - napisał Kosiniak-Kamysz na portalu X. Komunikat w sprawie katastrofy wydało również Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane" - podało Dowództwo Generalne w komunikacie.

Przypomnijmy, na Air Show w Radomiu miało się w sumie zaprezentować 180 statków powietrznych. Na pierwszy dzień (sobota, 30 sierpnia) zaplanowano ostatni w historii dynamiczny pokaz samolotów Su-22, które po ponad czterdziestu latach służby kończą swoją misję na polskim niebie.

W sobotnich pokazach nocnych Su-22 miał wykonać rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne, a następnie symulowane uderzenie na cele naziemne. W niedzielne popołudnie piloci mieli powtórzyć to zadanie; tym razem w warunkach dziennych. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy w związku z zaistniałą sytuacją impreza w ogóle się odbędzie.