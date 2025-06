Komitet zapowiada protest wyborczy. „To nie przypadek, to może być masowe unieważnianie głosów”

(fot. DW/archiwum)

W poniedziałek komitet Rafała Trzaskowskiego złoży protest wyborczy w Sądzie Najwyższym. Sztab KO mówi o pięciu dowodach, które ich zdaniem podważają wiarygodność wyników wyborów prezydenckich. – Nie chodzi o to, by podważać demokrację. Chodzi o to, by ją uratować – przekonuje Cezary Tomczyk.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować