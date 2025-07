Na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano już 25 tysięcy osób

8 ciekawych pomysłów na prezent dla dziecka w każdym wieku

Urodziny, Dzień Dziecka, koniec roku, a może po prostu „bo tak” – powodów do świętowania zawsze nam pod dostatkiem. Tylko co zapakować w kolorowy papier, by radość była szczera i trwała dłużej niż trzy sekundy? Znamy ten dreszczyk (i lekką panikę) przed sklepową półką, więc podrzucamy wam osiem prezentowych pewniaków sprawdzonych w akcji – od niemowlaka po nastolatka. Lecimy!