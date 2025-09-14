Wiadomość opublikowano w sobotę (13 września) na profilu Sztabu Generalnego WP na portalu X:

„Pierwszy polski pilot ukończył kurs instruktorski na myśliwcu F-35 Lightning II w Ebbing Air National Guard Base. To kolejny krok w budowaniu potencjału obronnego Polski i wzmacnianiu współpracy z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Gratulacje dla pilota i całego zespołu szkoleniowego” – napisano.

Wpis udostępnił na swoim profilu szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. „W najbliższych dniach to szkolenie ukończy kolejny pilot instruktor Sił Powietrznych” – dodał.

Docelowo F-35 razem z myśliwcami F-16 będą stanowiły trzon polskiego lotnictwa bojowego. Zostały zamówione w USA w 2020 r. wraz z systemem wsparcia i szkolenia za ok. 4,6 mld dol. Dostawy mają potrwać od 2026 do 2030 r.

Myśliwiec F-35 zaprojektowano do walki powietrznej, atakowania celów naziemnych i zadań rozpoznawczych, z założeniem, że będzie mógł działać na terytorium przeciwnika dzięki wysokiej świadomości sytuacyjnej i obniżonej wykrywalności, którą zapewniają kształt płatowca i powłoki pochłaniające promieniowanie radarowe. Z tego powodu samoloty nie otrzymają tradycyjnych biało-czerwonych szachownic, oznaczenia zostaną wykonane w technologii obniżonej widzialności z użyciem powłok o różnych odcieniach szarości, wykorzystywanych do pokrycia samolotu.