Już dziś pobierz poradnik bezpieczeństwa MON. Dowiedz się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

Polski rząd opracował „Poradnik bezpieczeństwa”. Jest to kompleksowa instrukcja postępowania dla obywateli w przypadkach występowania sytuacji kryzysowych: zagrożeń militarnych, terrorystycznych, cyfrowych, biologicznych, radiacyjnych, chemicznych i nuklearnych. MON i MSWiA pokazują też, gdzie szukać schronienia, jak reagować na sygnały alarmowe i przygotować się na konieczność ewakuacji. Publikujemy treść tego dokumentu.
Niepewne czasy
W miniony weekend do mieszkańców województwa lubelskiego wysłano alert RCB o „zagrożeniu atakiem z powietrza”. W Świdniku, Chełmie, Łęcznej i Włodawie uruchomiono syreny alarmowe. Wielu ludzi nie wiedziało, jak się w takiej sytuacji zachować. Reakcje były różne: od paniki, przez ignorowanie sygnałów, po zwykłą niepewność. W międzyczasie chwilowo zamknięto przestrzeń powietrzną i lotnisko w Lublinie. Poniżej publikujemy link do poradnika, który można pobrać z strony MON. Już dziś warto wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że „ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej”. Rząd i kancelaria prezydenta informowały, że nad Polską latało przynajmniej dwadzieścia jeden rosyjskich dronów.
Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch w reakcji na ćwiczenia Zapad 2025. Za naszą wschodnią granicą bierze w nich udział oficjalnie około trzynastu tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Szacuje się jednak, że to dane celowo zaniżone i ich liczba może być nawet dwukrotnie razy większa.
Nieprzypadkowo więc „Poradnik bezpieczeństwa”, dostępny na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera następującą informację: „Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna za naszą wschodnią granicą również wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa”.
Poradnik: co robić w sytuacjach zagrożenia życia?
„Poradnik bezpieczeństwa” to reakcja na zagrożenia, wobec których staje polskie państwo i jego obywatele. Zawiera on praktyczne informacje dotyczące przygotowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych – takich jak wojna, klęski żywiołowe czy zagrożenia terrorystyczne, cyfrowe, biologiczne, radiacyjne, chemiczne i nuklearne.
Jest bezpośrednią odpowiedzią MON i MSWIA na pojawiające się nowe zagrożenia i zapotrzebowanie społeczeństwa na wiedzę o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych. MON przekonuje, że „obowiązkiem nie tylko państwa, ale również jego obywateli, jest gotowość na różne scenariusze, także te najtrudniejsze, a przygotowanie do nich nie wynika z paniki, lecz z odpowiedzialności”.
Poradnik powstał w oparciu o analizę poradników krajowych i zagranicznych, wytyczne NATO, UE oraz ONZ, ustawy o obronie Ojczyzny, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności i obronie cywilnej, a także konsultacje z samorządami, organizacjami społecznymi i ekspertami.
Odpowiada na absolutnie kluczowe pytania:
- Jak zachować się w wypadkach wojny, długotrwałego braku prądu, ataku z powietrza, pożaru, zagrożenia terrorystycznego, chemicznego, biologicznego, radiacyjnego i nuklearnego,
- Jak przygotować siebie i bliskich na wypadek wystąpienia kryzysu?
- Jak zabezpieczyć swoje otoczenie?
- Jak przygotować się do ewakuacji?
- Jak brzmią sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, a także jak na nie reagować?
- Jak zachować bezpieczeństwo w tłumie?
- Jak bronić się przez dezinformacją, cyberprzestępczością,
- Gdzie szukać schronienia?
- Czym jest dekalog bezpieczeństwa?
„Poradnik bezpieczeństwa” dostępny jest na stronach rządowych.