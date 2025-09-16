Już dziś pobierz poradnik bezpieczeństwa MON. Dowiedz się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

W miniony weekend do mieszkańców województwa lubelskiego wysłano alert RCB o „zagrożeniu atakiem z powietrza”. W Świdniku, Chełmie, Łęcznej i Włodawie uruchomiono syreny alarmowe. Wielu ludzi nie wiedziało, jak się w takiej sytuacji zachować. Reakcje były różne: od paniki, przez ignorowanie sygnałów, po zwykłą niepewność. W międzyczasie chwilowo zamknięto przestrzeń powietrzną i lotnisko w Lublinie. Poniżej publikujemy link do poradnika, który można pobrać z strony MON. Już dziś warto wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że „ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej”. Rząd i kancelaria prezydenta informowały, że nad Polską latało przynajmniej dwadzieścia jeden rosyjskich dronów.

Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch w reakcji na ćwiczenia Zapad 2025. Za naszą wschodnią granicą bierze w nich udział oficjalnie około trzynastu tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy. Szacuje się jednak, że to dane celowo zaniżone i ich liczba może być nawet dwukrotnie razy większa.

Nieprzypadkowo więc „Poradnik bezpieczeństwa”, dostępny na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawiera następującą informację: „Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna za naszą wschodnią granicą również wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa”.