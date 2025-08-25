Prezydent podpisuje, proponuje i wetuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy

W poniedziałek (25 sierpnia) prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy Ordynacja podatkowa, nowelizację niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki i nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Nadal jesteśmy otwarci na pomoc dla obywateli Ukrainy, to się nie zmienia. Nie zmienia się także strategiczny cel państwa polskiego w obliczu ataku Rosji na Ukrainę – interesem Polski jest militarne, wojskowe wspieranie Ukrainy w tym konflikcie. To Federacja Rosyjska jest sprawcą, a Ukraina ofiarą tej wojny. Ale po 3,5 roku nasze prawo powinno zostać skorygowane. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy nie dokonuje tej korekty wokół której toczyła się debata publiczna, że osiemset plus powinno należeć się tym Ukraińcom, którzy podejmują się obowiązku pracy – wyjaśniał prezydent.

Dodał, że jednocześnie zaproponował swój projekt ustawy wprowadzający nowe rozwiązania dotyczące nadawania obywatelstwa tym, którzy przyjeżdżają do Polski. – Ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo ma wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej. Proces przyznawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z 3 do 10 lat.

Przy okazji w projekcie ustawy znajdzie się podwyższenie kary za nielegalne przekraczanie polskiej granicy do 5 lat.

– Żeby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko–ukraińskie na właściwe tory oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku powinniśmy także powiedzieć jasno „stop banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN UPA – mówił na poniedziałkowej konferencji Karol Nawrocki.

Prezydent poinformował również, że podpisał dwie ustawy o Karcie nauczyciela. – Ostatnim razem została podpisana ta najważniejsza ustawa w odniesieniu do Karty nauczyciela, dziś dwie kolejne. Mimo że są do nich pewne uwagi, to uznałem, że przed 1 września warto, żeby wszystkie te ustawy były podpisane i żeby nasze dzieci mogły spokojnie rozpocząć rok szkolny, zostawiając szczegóły do dalszej dyskusji.

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy Prawo bankowe, dającą możliwość spadkobiercom uruchomienia uśpionych lokat, a także ustawę o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych.