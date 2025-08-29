Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

(fot. ARCHIWUM DGRSZ)

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w czwartek, podczas tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu.

"O tej tragedii mówi cała Polska. 28 sierpnia, w dniu Święta Lotnictwa Polskiego, w Radomiu doszło do dramatycznego wypadku. W trakcie prób do pokazu lotniczego AirShow rozbił się samolot F-16, a jego pilot – major Maciej „Slab” Krakowian – poniósł śmierć na miejscu” - czytamy stronie zbiórki.

W czwartek (28 sierpnia) po godzinie 19 doszło do tragicznego wypadku z udziałem odrzutowca F-16. Podczas prób przed planowanymi na weekend Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show w Radomiu zginął mjr Maciej Krakowian.

To absolwent Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Po jego ukończeniu uczył się w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs (United States Air Force Academy).

W swojej karierze miał przelatanych pponad 1 200 godzin, był członkiem F-16 Tiger Demo Team Poland oraz instruktorem-pilotem 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Niedawno otrzymał prestiżową nagrodę As the Crow Flies Trophy.

 „Ci, którzy go znali, nazywają go dumą polskich Sił Powietrznych oraz asem lotnictwa. Był też oddanym mężem żony Magdaleny i kochającym ojcem 4-letnich bliźniaków – Olka i Mikołajka.

W chwili śmieci miał zaledwie 35 lat. Większość swojego życia poświęcił służbie w polskich Siłach Powietrznych, służąc Ojczyźnie z ogromnym oddaniem i odwagą, szkoląc młodych pilotów i reprezentując nasz kraj na pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Jego pasja i oddanie dla lotnictwa inspirowały wszystkich, którzy go znali.

Śmierć Macieja to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego i dla całego środowiska lotniczego. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat – ukochanego męża i tatusia” – czytamy w opisie zbiórki na siepomaga.pl.

 

 

Samolot był użytkowany przez polska grupę akrobacyjną Tiger Demo
Katastrofa lotnicza w Radomiu. Podczas akrobacji rozbił się polski F-16

Tragedia przed AirShow w Radomiu. Odwoływane są uroczystości lotnicze

Tragedia przed AirShow w Radomiu. Odwoływane są uroczystości lotnicze

PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

W piątek koszykarze PGE Startu rozegrali pierwszy mecz kontrolny przed sezonem 25/26. Lublinianie zmierzyli się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i musieli uznać wyższość rywali po wysokiej porażce 78:96.
Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w czwartek, podczas tragicznego wypadku podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu.
204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji
RAPORT

204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji

204 wypadki, 19 ofiar śmiertelnych, 235 rannych i ponad 2900 kolizji – to bilans wakacji 2025 na drogach województwa lubelskiego. W statystykach nadal przoduje jazda na podwójnym gazie.
Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba
NASZ PATRONAT
7 września 2025, 9:00

Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba już 7 września.
Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

Rodzice około 23 tysięcy maluchów z województwa lubelskiego korzystali w tym roku z programu „Aktywny Rodzic”. Nowe wnioski wciąż wpływają, a ZUS zaprasza na eksperckie dyżury.
Poradnik bezpieczeństwa już jest. Jak się przygotować na każdą sytuację?

Poradnik bezpieczeństwa już jest. Jak się przygotować na każdą sytuację?

Wojna i blackout. Powódź i huragan. Pożar i atak terrorystyczny. Jak się na takie wydarzenia przygotować i co robić w pierwszej kolejności? Odpowiedzią ma być poradnik bezpieczeństwa przygotowany przez MON, MSWiA i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie
NASZ PATRONAT
31 sierpnia 2025, 9:00

Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie

W niedzielę (31 sierpnia) w Lublinie, na Starym Mieście, będzie naprawdę słodko. Przed nami kolejna edycja Wojewódzkiego Święta Miodu.
Sklep charytatywny Fundacji Tworzywo nie sztuczne znajduje się w Galerii Handlowej Revia Park na ul. Lubelskiej w Zamościu
31 sierpnia 2025, 9:00

Muzyka, kawa, rozmowy i zakupy. Pierwszy sklep charytatywny otwiera się z pompą

Niedziela, 31 sierpnia, godzina 9, galeria Revia Park: tego dnia, o tej porze i w tym miejscu zostanie otwarty pierwszy w Zamościu sklep charytatywny. Założycielki Fundacji Tworzywo nie sztuczne przygotowały z tej okazji mnóstwo atrakcji.
Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt"
ZDJĘCIA
galeria

Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt"

Mowa o najwyższym szczeblu kariery w oświacie – stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymało właśnie ponad 200 pedagogów z naszego regionu. Dokumenty wręczono podczas uroczystości w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Niecodzienny „ładunek” znaleźli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej na granicy w Dorohusku. W przerobionych drewnianych paletach z pelletem ukryto ponad 8,6 tysiąca paczek papierosów. Ich szacunkowa wartość rynkowa to ponad 150 tys. zł.
21 zastępów straży pożarnej gasi pożar lasów w okolicach Firleja

21 zastępów straży pożarnej gasi pożar lasów w okolicach Firleja

Jak informuje komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, ogień zajął około 10-15 hektarów lasów.

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

RTX 2060 wystarczy, Twórcy Battlefield 6 podają bardzo szczegółowe wymagania sprzętowe i opowiadają o Battlefield 6 na PC. Ale od opowiadania lepsze są obrazy, stąd jest też nowy zwiastun.
Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

I to w nocy, Na szczęście dziecku nic się nie stało, a matka zostanie przesłuchana i poniesie konsekwencje swojego czynu. O sprawie policjanci powiadomią sąd rodzinny.
Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska nie pierwszy raz udowodniła, że w dziedzinie innowacji nie ma sobie równych. Według najnowszego rankingu Urzędu Patentowego RP. lubelska uczelnia zajęła pierwsze miejsce w kraju, wyprzedzając inne politechniki i uniwersytety techniczne.
Julia Piętakiewicz (pierwsza z prawej) w meczu z Orlenem Gdańsk zdobyła pierwsze gole w tym sezonie

Piłkarki Górnika Łęczna w niedzielę zagrają w Bielsku-Białej

Górnik Łęczna zaliczył bardzo dobry początek sezonu. W niedzielę o godz. 13 podopieczne Artura Bożyka zagrają na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała.

PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

21:06 PGE Start Lublin przegrał pierwszy mecz kontrolny ze Śląskiem Wrocław

20:49

Ruszyła zbiórka pieniędzy dla synów tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana

20:27

204 wypadki na Lubelszczyźnie, czyli policyjne podsumowanie na koniec wakacji

20:21

Zrobią największy cebularz, czyli Lubelskie Święto Chleba

19:41

Aktywny Rodzic: Dyżur eksperta i spotkanie informacyjne

19:17

Poradnik bezpieczeństwa już est. Jak się przygotować na każdą sytuację?

18:43

Coś słodkiego. Pszczoły przejmują Rynek w Lublinie

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
galeria
film

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
galeria
film

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

film
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron"
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron"

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

galeria
Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
galeria
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży