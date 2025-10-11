Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rządowy projekt o związkach partnerskich: notariusz, rejestr w USC i 20 uprawnień

Autor: Zdjęcie autora oprac. KaNa
Ilustracyjne
Ilustracyjne

Rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich ma zakładać, że umowa między partnerami będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego – wynika z informacji PAP uzyskanych ze źródeł w Lewicy. Projekt ma przewidywać około 20 uprawnień dla osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.

Według ustaleń, przygotowywana ustawa ma dotyczyć zarówno związków jednopłciowych, jak i par heteroseksualnych, a wśród proponowanych uprawnień mają znaleźć się m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

W rozmowie w Studiu PAP Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, potwierdziła, że projekt jest gotowy, a decyzja polityczna o jego wprowadzeniu już zapadła. Jak dodała, rząd nie przywiązuje nadmiernej wagi do samej nazwy ustawy – „związki partnerskie” mogą zostać zastąpione innym określeniem, jeśli pozwoli to uniknąć politycznego sporu.

– Absurdalna byłaby wojna o nazwę, dlatego może ona podlegać negocjacjom – zaznaczyła Kotula, zapowiadając, że szczegóły zostaną przedstawione wspólnie z PSL w przyszłym tygodniu.

Wiceminister przyznała, że ustawa będzie wymagała dłuższego vacatio legis, ponieważ konieczne jest przygotowanie odpowiednich rejestrów i systemów informatycznych w urzędach stanu cywilnego i kancelariach notarialnych.

Z informacji PAP wynika, że PSL i Lewica porozumiały się co do większości zapisów projektu, choć Stronnictwo woli określenie „ustawa o statusie osoby najbliższej”. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rozmowy dotyczą właśnie takiego projektu, a nie ustawy o związkach partnerskich w klasycznym rozumieniu.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że prezydent Karol Nawrocki pozytywnie odnosił się do idei ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent deklarował, że poprze rozwiązanie, które nie będzie „quasi-małżeństwem”, ale ureguluje relacje między bliskimi osobami – także w kontekście przyjaźni czy opieki.

 Źródło: PAP 

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem
galeria

Grzybobranie z głową. Lubelski sanepid radzi, jak nie pomylić borowika z muchomorem

Jesień w pełni, a wraz z nią sezon na grzybobranie. Lasy pełne są nie tylko borowików i podgrzybków, ale też niebezpiecznych sobowtórów jadalnych gatunków. Eksperci z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie przypominają: ostrożności nigdy za wiele, bo pomyłka może kosztować życie.
Zdjęcie ilustracyjne
PRZEPISY

Ziemniaczane smaki jesieni

To nowy konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w gminie Konopnica. Tarta ziemniaczana z rydzami godna jest najlepszej restauracji, tradycyjne ziemniaczki faszerowane borowikami wymiatały, a kiszka ziemniaczana nie ustępowała słynnej podlaskiej. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania.
Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 34-letni mieszkaniec Cieszyna, który został zatrzymany przez włodawskich policjantów. Mężczyzna kierował Renault Master, stwarzając poważne zagrożenie na drodze.

Święto Zabytku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 110 lat Kuźni z Urzędowa

Święto Zabytku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 110 lat Kuźni z Urzędowa

W najbliższą niedzielę, 12 października, w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Święto Zabytku, które w tym roku poświęcone będzie 110. rocznicy budowy Kuźni z Urzędowa. W programie m.in. pokaz pracy kowalskiej i koncert.

Ilustracyjne

Rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich ma zakładać, że umowa między partnerami będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego – wynika z informacji PAP uzyskanych ze źródeł w Lewicy. Projekt ma przewidywać około 20 uprawnień dla osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.
W Bezwoli zakończył się kurs instruktorsko-metodyczny dla żołnierzy 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, najmłodszego pododdziału 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie miało na celu przygotowanie żołnierzy do pełnienia roli instruktorów oraz doskonalenie ich kompetencji metodycznych.
Premiera nowego lexusa ES w Lublinie
galeria

Luksus i technologia w jednym. Premiera nowego lexusa ES w Lublinie

W salonie Lexusa w Kalinówce pod Lublinem zaprezentowano nowego lexusa ES – elegancką limuzynę, która łączy komfort, nowoczesność i ekologiczną technologię. Podczas wczorajszego, piątkowego, wieczoru goście mogli poczuć, czym jest luksus w japońskim wydaniu.
Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?
Magazyn

Pijemy za lepszy czas. Jak nocna prohibicja odmieni Lublin?

Radni klubu prezydenta Krzysztofa Żuka postulują wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych Lublina. Jak prohibicja odmieniłaby miasto i jego mieszkańców?
W piątek wieczorem na torach w Lubartowie doszło do tragicznego wypadku. Szynobus relacji Lublin–Łuków potrącił 34-letniego mieszkańca miasta
Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań
ZDJĘCIA
galeria

Lublin: o pracy po kryzysie psychicznym. Eksperci i pracodawcy szukali wspólnych rozwiązań

W Lublinie rozmawiano o pracy i zdrowiu psychicznym. Eksperci, pracodawcy i osoby po kryzysach spotkali się, by wspólnie szukać skutecznych rozwiązań w zakresie rehabilitacji zawodowej.
KPR Padwa Zamość przegrała z Jurandem Ciechanów

W spotkaniu otwierającym piątą kolejkę I Ligi Centralnej KPR Padwa Zamość przegrała na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 30:37
Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów
Lublin
11 października 2025, 10:00
Lublin
11 października 2025, 10:00

Kamienie szlachetne a nawet meteoryty. W sobotę startuje giełda minerałów

Rubin, szmaragd, szafir, a nawet meteoryty. Centrum Sportowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zamieni się w grotę pełną skarbów. Giełda minerałów i biżuterii już w ten weekend.

W hołdzie królowi. Uczniowie zatańczyli dla Bolesława Chrobrego
Puławy

W hołdzie królowi. Uczniowie zatańczyli dla Bolesława Chrobrego

Mimo niesprzyjającej aury, dzisiaj po południu na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach zorganizowano nietypową lekcję historii - "Piknik Królewski - korona i miecz". We wspólnym polonezie wzięło udział blisko 300 uczniów szkół i przedszkoli.
Teatr Osterwy ma być architektoniczną perłą na skalę Europy. Dyrektorzy: „Warto czekać"
galeria

Teatr Osterwy ma być architektoniczną perłą na skalę Europy. Dyrektorzy: „Warto czekać”

Teatr im. Juliusza Osterwy ma stać się jednym z najpiękniejszych obiektów teatralnych Europy. Będzie to kosztować prawie 280 milionów złotych. - Warto poczekać. Nawet kilka lat - mówią dyrektorzy jedynego w Lublinie teatru dramatycznego i repertuarowego.

Porzucony mercedes miesiącami utrudnia wyjazd z parkingu
Lublin

Porzucony mercedes miesiącami utrudnia wyjazd z parkingu

Kilka miesięcy temu właściciel widocznego na zdjęciu samochodu zaparkował go na wjeździe do parkingu przy ul. Bocianiej w Lublinie. Auto zasłania kierowcom widok, ale odholować go nie można, bo jak tłumaczą strażnicy - znajduje się ono poza drogą publiczną.

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi". Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

POGODA

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

film
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy

DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz

Zamość

Ogród pełen doświadczeń oficjalnie otwarty. Można go poznawać wszystkimi zmysłami

ZDJĘCIA

Mruczki na medal. Koty z lubelskiego schroniska szukają dobrych ludzi i domów