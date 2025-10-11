Rządowy projekt o związkach partnerskich: notariusz, rejestr w USC i 20 uprawnień

Według ustaleń, przygotowywana ustawa ma dotyczyć zarówno związków jednopłciowych, jak i par heteroseksualnych, a wśród proponowanych uprawnień mają znaleźć się m.in. wspólne rozliczenie podatkowe, dziedziczenie oraz dostęp do informacji medycznej partnera.

W rozmowie w Studiu PAP Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, potwierdziła, że projekt jest gotowy, a decyzja polityczna o jego wprowadzeniu już zapadła. Jak dodała, rząd nie przywiązuje nadmiernej wagi do samej nazwy ustawy – „związki partnerskie” mogą zostać zastąpione innym określeniem, jeśli pozwoli to uniknąć politycznego sporu.

– Absurdalna byłaby wojna o nazwę, dlatego może ona podlegać negocjacjom – zaznaczyła Kotula, zapowiadając, że szczegóły zostaną przedstawione wspólnie z PSL w przyszłym tygodniu.

Wiceminister przyznała, że ustawa będzie wymagała dłuższego vacatio legis, ponieważ konieczne jest przygotowanie odpowiednich rejestrów i systemów informatycznych w urzędach stanu cywilnego i kancelariach notarialnych.

Z informacji PAP wynika, że PSL i Lewica porozumiały się co do większości zapisów projektu, choć Stronnictwo woli określenie „ustawa o statusie osoby najbliższej”. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rozmowy dotyczą właśnie takiego projektu, a nie ustawy o związkach partnerskich w klasycznym rozumieniu.

Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że prezydent Karol Nawrocki pozytywnie odnosił się do idei ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent deklarował, że poprze rozwiązanie, które nie będzie „quasi-małżeństwem”, ale ureguluje relacje między bliskimi osobami – także w kontekście przyjaźni czy opieki.

Źródło: PAP