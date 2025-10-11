Święto Zabytku w Muzeum Wsi Lubelskiej. 110 lat Kuźni z Urzędowa

Zabytkowa kuźnia, przeniesiona do muzealnego sektora Wyżyny Lubelskiej, została zaaranżowana tak, by oddać klimat lat 30. XX wieku. Zgodnie z dawną tradycją usytuowano ją z dala od zabudowań mieszkalnych. Podczas niedzielnego wydarzenia zwiedzający będą mogli poznać historię obiektu, jego twórców oraz rolę, jaką pełnił w życiu lokalnej społeczności.

Program obchodów zapowiada się różnorodnie. O 10:15 w Ratuszu z Głuska rozpocznie się wykład Macieja Jastrzębskiego z Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej zatytułowany „Stan badań nad kulturą tradycyjną ziemi urzędowskiej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy”.

O 12:00 odbędzie się prezentacja Kuźni z Urzędowa, a pół godziny później – pokaz pracy kowalskiej w Kuźni z Ciosmów w sektorze Roztocze.

Na zakończenie, o 14:00, w Kościele z Matczyna zaplanowano koncert „Śladami archiwum Jana Ignaciuka” połączony ze spotkaniem z wykonawcami.

Organizatorzy podkreślają, że Święto Zabytku to nie tylko okazja do poznania historii i rzemiosła, ale także do wspólnego świętowania dziedzictwa regionu.