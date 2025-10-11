23 batalion lekkiej piechoty szkoli kadrę i zaprasza ochotników

Kurs przeprowadzono przy wsparciu Mobilnych Zespołów Szkoleniowych Dowództwa WOT, które specjalizują się w kształceniu kadry instruktorskiej w całym kraju. Pod okiem doświadczonych szkoleniowców 16 żołnierzy z 23 batalionu ćwiczyło według standardów obowiązujących w Wojskach Obrony Terytorialnej.

– Szkolenie w różnych środowiskach rozwija potencjał i możliwości żołnierzy, co na obecnym etapie rozwoju batalionu jest kluczowe. Dzięki temu tworzymy solidne podstawy do przygotowania instruktorów, którzy będą przekazywać swoją wiedzę kolejnym terytorialsom, co przełoży się na jeszcze wyższy poziom szkolenia – podkreśla ppłk Łukasz Kędziora, dowódca 23 BLP.

Program kursu obejmował zarówno teorię, jak i praktykę. Uczestnicy doskonalili m.in. taktykę działań w terenie zurbanizowanym, planowanie i organizację szkoleń oraz metodykę skutecznego przekazywania wiedzy.

Dzięki tego typu inicjatywom 23 Batalion Lekkiej Piechoty w Bezwoli – mimo że jest najmłodszą jednostką w strukturach 2 LBOT – dynamicznie się rozwija, wzmacnia swoje zdolności szkoleniowe i buduje silną kadrę instruktorską dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej.

Trwa również rekrutacja do 2 Lubelskiej Brygady OT. Najbliższe szkolenie podstawowe zaplanowano w dniach 14–29 listopada. To okazja, by rozpocząć służbę w szeregach WOT – m.in. w batalionie w Bezwoli – i zdobywać doświadczenie pod okiem najlepszych instruktorów.