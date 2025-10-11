Służbowy instynkt nie zawiódł. Funkcjonariuszki pomogły zatrzymać pijanego kierowcę

Zgłoszenie o podejrzeniu nietrzeźwego kierowcy wpłynęło do włodawskiej komendy w czwartek. Kobieta poinformowała, że jadący przed nią samochód nie trzyma prostego toru jazdy i zjeżdża na przeciwny pas ruchu. Cały czas śledziła pojazd, przekazując jego lokalizację dyżurnemu policji.

Wysłany na miejsce patrol zatrzymał Renault Master w miejscowości Suszno. Za kierownicą siedział 34-latek z Cieszyna. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie.

– Na szczególne uznanie zasługuje postawa zgłaszającej, funkcjonariuszki Służby Celno-Skarbowej, która razem z koleżanką wracała po służbie. Widząc zagrożenie, zareagowała właściwie – powiadomiła policję i jechała za pojazdem do momentu jego zatrzymania – podkreśla podkomisarz Elwira Tadyniewicz z włodawskiej policji.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy.

Policja przypomina, że każdy może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jeśli zauważymy kierowcę, którego zachowanie wskazuje na to, że może być pod wpływem alkoholu, należy niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.