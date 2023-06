Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Kraśnickiego Sportu

Podczas uroczystości nie zabrakło także sportowców, którzy już wcześniej odsłaniali swoje gwiazdy. Licznie przybyłym kibicom zaprezentowali się znakomita pływaczka Fali, była mistrzyni świata juniorek i olimpijka z Pekinu Zuzanna Mazurek, zapaśnik Tęczy, brązowy medalista mistrzostw świata i uczestnik igrzysk w Seulu Jerzy Nieć oraz Marek Bajan, pięcioboista, który wystąpił w igrzyskach w Moskwie. Z laureatów, którzy przed dwoma laty jako pierwsi dostąpili zaszczytu odsłonięcia swojej gwiazdy zabrakło jedynie szermierza Marka Stępnia, który mieszka w USA.

Przypomnijmy, że przed rokiem wyróżnieni zostali rozsławiający Kraśnik i Polskę na arenach sportowych: siatkarka Jolanta Kania, wychowanka Stali, wielokrotna reprezentantka Polski, ciężarowiec Andrzej Fendrykowski, były młodzieżowy mistrz Polski w kat. wagowej do 82,5 kg, dwukrotnie trzeci na MP seniorów, a także piłkarze FKS Stal z drużyny, która wywalczyła w 1972 r. tytuł wicemistrzów Polski juniorów. Wielu zawodników z tego zespołu w juniorach młodszych trenował śp. Stanisław Pawłowski, którego gwiazdę w sobotę odsłoniła córka Magdalena Pawłowska-Zielonka. Warto przypomnieć, że „Paweł”, bo tak na boisku zwracali się do Pawłowskiego koledzy, karierę w Stali rozpoczął w 1960 r. i przez 13 lat był jej liderem, dwukrotnie zostając najlepszym strzelcem Lubelszczyzny. Gdy Pawłowski kończył piłkarską karierę, na jej początku był Bogusław Oblewski, który w sobotę odsłonił swoją gwiazdę. Dwukrotny mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski z poznańskim Lechem, były zawodnik Legii Warszawa, Lechii Gdańsk i Stomilu Olsztyn, z którym w 1994 roku awansował do ekstraklasy, do Kraśnika przyjechał z Anglii.

- Tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj spędziłem wspaniałe chwile grając w Stali. Pamiętam tę niesamowitą atmosferę na meczach Stali, pełne trybuny i kibiców, którzy siedzieli czasami na drzewach – wspominał Bogusław Oblewski, który w sobotę po raz pierwszy od blisko 30 lat pojawił się też na boisku, symbolicznie rozpoczynając mecz oldbojów Stali z Motorem Lublin, który poprzedził uroczystość odsłonięcia kolejnych gwiazd.

- Emocji ogrom. Jestem bardzo zaszczycona, Cieszy mnie, że Kraśnik pamięta taką Gośkę Byzdrę – nie ukrywała wzruszenia Małgorzata Strzałkowska-Byzdra, znakomita szczypiornistka wychowanka MKS Kraśnik. Pani Małgorzacie towarzyszyły córki, Kinga i Edyta, które tak, jak ich mama grają w MKS Lublin, To z lubelską siódemką w 1995 roku Małgorzata Strzałkowska zdobyła historyczne pierwsze złoto dla Lublina. Później występowała w JKS Jarosław i Zagłębiu Lubin, z którymi wywalczyła brązowe medale. W 1985 r. z drużyną narodową sięgnęła po brązowy krążek młodzieżowych mistrzostw świata!

Za pamięć i wyróżnienie gwiazdą dziękował także siatkarz Roman Szczerbik, który zaczynał karierę w Stali Kraśnik w latach 70. Później występował w AZS Lublin i Hutniku Kraków, z który wywalczył aż osiem medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote.

Największe brawa w sobotę zebrał najmłodszy w gronie wyróżnionych sportowców, 30-letni Jakub Kalinowski. Wszystko za sprawą licznej grupy, głównie młodych zawodników Kraśnickiej Akademii Taekwon-do, w której mistrz Europy Seniorów z 2016 i zdobywca Puchar Europy z 2017 jest obecnie trenerem.

Po odsłonięciu swoich gwiazd znakomici sportowcy udali się do sali kinowej Centrum Kultury i Promocji, gdzie od burmistrza Wojciecha Wilka i posła Kazimierza Chomy odebrali stosowne certyfikaty.

Wyróżnienie dla trenerów i działaczy

Podczas uroczystości burmistrz Wilk za zasługi dla kraśnickiego sportu uhonorował także liczne grono miejscowych trenerów i działaczy. Wyróżnienia otrzymali:

* ś.p. Julian Gozdal, nauczyciel wychowania fizycznego, który popularyzował w Kraśniku: siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, lekkoatletykę, sporty zimowe, kolarstwo i boks (medal odebrali córka Bożena Gozdal-Kral i syn Jacek Gozdal).

* Janusz Dziegdziarz, nauczyciel wychowania fizycznego i trener lekkiej atletyki, wychowawca wielu reprezentantów kraju.

* Adam Jackiewicz, popularyzator piłki ręcznej i koszykówki. Był organizatorem cieszącej się dużą popularnością, międzyszkolnej ligi koszykówki, od blisko 30 lat związany z KMKS Kraśnik, w którym szkolił młodsze grupy dziewcząt.

* Ryszard Łata, piłkarz i szkoleniowiec Stali Kraśnik, wychowawca wielu świetnych piłkarzy m.in. Zbigniewa Świętka, który przez cztery sezony grał w ekstraklasie w krakowskiej Wiśle, a następnie w klubach belgijskich.

* Andrzej Pasieczny, na przełomie lat 60. i 70. czołowy tenisista stołowy Lubelszczyzny, w kategorii juniorów. Po ukończeniu studiów, w roku 1974, rozpoczął pracę trenerską w LKS „Tęcza”, jednocześnie będąc nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum Samochodowym i ZSZ przy PKS.

* Leszek Rejeter, piłkarz ręczny LKS Tęcza oraz FKS Stal, później trener, którego najwybitniejszą wychowanką jest Małgorzata Strzałkowska-Byzdra.

* Krzysztof Sarna, czołowy piłkarz ręczny FKS Stali. W historii kraśnickiego szczypiorniaka zapisał się także jako sponsor i prezes KMKS.

* Sławomir Szwed, trener pływania, dzięki któremu Kraśnik stał się liczącym w kraju ośrodkiem szkolącym młodych pływaków.

* Jaroslav Kozak, trener zapaśników Stali, a następnie LUKS Suples. Jego największym sukcesem trenerskim są wyniki osiągane przez Jakuba Szymulę, mistrza Polski seniorów oraz Agatę Pietrzyk, która otrzymała nominację olimpijską przed Igrzyskami w Londynie.

* Dariusz Matysiak, piłkarz Stali i Tęczy, po zakończeniu kariery sportowej związany z tymi klubami jako szkoleniowiec. Przed tygodniem wychowanek D. Matysiaka, kapitan Motoru Rafał Król, awansował z lubelską drużyną do I ligi.

* Marian Rydzewski, jako junior grał w piłkę nożną w LKS Tęcza, nieco później był piłkarzem ręcznym, kapitanem zespołu seniorów FKS Stal. Po reaktywacji, w 1993 r., żeńskiej piłki ręcznej został działaczem KMKS. W lokalnej telewizji realizował autorski program „Viktoria”, w którym przybliżał historię i teraźniejszość sportu w Kraśniku.

* Piotr Członka, trzykrotny mistrz Polski w taekwon-do, założyciel oraz trener Kraśnickiej Akademii Taekwon-do. Wychowawca wielu medalistów mistrzostw Świata, Europy oraz Polski w taekwon-do i kickboxingu.

* ś.p. Romuald Krupka, trener siatkówki, związany z klubem RKS Stal Kraśnik przez 21 lat. Spod jego ręki wyszło wielu świetnych siatkarzy, a trzech powoływano do kadry Polski juniorów (Tadeusz Zmorczyński, Roman Szczerbik i Jerzy Bober)

Na zakończenie gali przed liczną publicznością w tańcach: walc wiedeński, cza-cza i samba zaprezentowała się grupa Salsa Kids, działająca przy Centrum Kultury i Promocji (instruktor Agata Adamczyk)

Grali także w siatkówkę i piłkę nożną

Odsłonięciu kolejnych gwiazd towarzyszyła także sportowa rywalizacja. W sobotę w Kraśniku rozegrane zostały turnieje siatkówki plażowej kadetów oraz piłkarski dzieci, a także mecz oldbojów Stali i Motoru Lublin.

W turnieju siatkówki spośród ośmiu uczestniczących zespołów nie było mocnych na Olimp Opole Lubelskie, którego reprezentanci zagrali w finale. Po zaciętej walce Filip Hermanowicz i Michał Komorowski pokonali Dominika Bigosa i Mateusza Sokołowskiego.

W turniej piłki nożnej im. Ryszarda Łysanowicza Piłkarski Talent uczestniczyła ponad setka młodych zawodników. Zespoły nie rywalizowały o miejsca, a wszyscy młodzi futboliści otrzymali pamiątkowe medale, które wręczył im burmistrz Wojciech Wilk.

Mecz oldbojów miejscowej Stali i lubelskiego Motoru był niezwykle zacięty i zakończył się remisem 2:2. Ozobobą spotkania był gol z tych "stadiony świata" Piotra Bielaka, który w 39. minucie z 23 metrów przymierzył w okienko bramki gospodarzy, jak za dawnych, dobrych lat.

W sobotnim meczu kibice mogli zobaczyć największe gwiazdy sprzed lat lubelskiego Motoru. Zagrali m.in. bramkarz Zygmunt Kalinowski, który w 1974 roku w Niemczech z reprezentacją Polski wywalczył trzecie miejsce w mistrzostwach świata oraz medaliści mistrzostw Europy w rozgrywkach młodzieżowych: Piotr Bielak (złoto U-16) i Modest Boguszewski (srebro U-18) . Nie zabrakło także rekordzisty Motoru pod względem występów w ekstraklasie Waldemara Fiuty. Z Warszawy do Kraśnika przejechał także Andrzej Łatka. Z powodów zdrowotnych 61-latka, który w Motorze rozegrał 65 spotkań i zdobył 16 bramek dzielnie zastąpił 15-letni wnuk Maciej, który zdobył jedną z bramek dla Motoru.