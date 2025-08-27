Tragiczny wypadek podczas prac polowych w gminie Szastarka. Nie żyje rolnik

Mężczyzna został znaleziony nad ranem, przygnieciony przez tylną klapę prasy. Na ratunek było jednak za późno, śmierć poniósł najprawdopodobniej na miejscu.

Policja prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jak przypominają funkcjonariusze, wypadki podczas prac polowych zdarzają się każdego roku i niejednokrotnie kończą się tragicznie, dotykając zarówno dorosłych, jak i dzieci. Bezpieczeństwo w gospodarstwie zależy w dużej mierze od rolników – sprawny technicznie sprzęt i odpowiednio zabezpieczony ładunek mogą zapobiec wielu nieszczęśliwym wypadkom.

– Rolniku, nim rozpoczniesz pracę w polu lub w obrębie gospodarstwa, sprawdź maszyny i dobrze przygotuj je do pracy, a także pamiętaj o podstawowych zasadach własnego bezpieczeństwa – apeluje aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.