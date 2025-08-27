Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tragiczny wypadek podczas prac polowych w gminie Szastarka. Nie żyje rolnik

(fot. Policja)

Minionej niedzieli w gminie Szastarka doszło do tragicznego wypadku podczas prac polowych. 57-latek zginął na miejscu.

Mężczyzna został znaleziony nad ranem, przygnieciony przez tylną klapę prasy. Na ratunek było jednak za późno, śmierć poniósł najprawdopodobniej na miejscu.

Policja prowadzi obecnie postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jak przypominają funkcjonariusze, wypadki podczas prac polowych zdarzają się każdego roku i niejednokrotnie kończą się tragicznie, dotykając zarówno dorosłych, jak i dzieci. Bezpieczeństwo w gospodarstwie zależy w dużej mierze od rolników – sprawny technicznie sprzęt i odpowiednio zabezpieczony ładunek mogą zapobiec wielu nieszczęśliwym wypadkom.

– Rolniku, nim rozpoczniesz pracę w polu lub w obrębie gospodarstwa, sprawdź maszyny i dobrze przygotuj je do pracy, a także pamiętaj o podstawowych zasadach własnego bezpieczeństwa  – apeluje aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji.

 

Czytaj więcej o:
policja prace polowe wypadek w rolnictwie

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili przemyt ponad 16,5 tys. paczek papierosów oraz kilku kilogramów tytoniu do fajki wodnej. Rynkowa wartość zabezpieczonych towarów akcyzowych sięga 300 tys. zł.
Jednym z gości na Tour de Konstytucja w Zamościu będzie dzisiaj Wojciech Hermeliński, prawnik, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
27 sierpnia 2025, 17:30

Tour de Konstytucja na Rynku Wielkim. Jednym z gości Wojciech Hermeliński

Ogólnopolska akcja edukacyjno-społeczna Tour de Konstytucja ponownie zawita dzisiaj (27 sierpnia) w Zamościu. Spotkanie m.in. z prawnikami promującymi wiedzę o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ma się o godz. 17.30 rozpocząć na Rynku Wielkim.
Zdjęcie ilustracyjne

Pogoda zmienną jest. IMGW ostrzega przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach dla całego województwa lubelskiego. Alert obowiązuje od godziny 12:00 w czwartek, 28 sierpnia, do godziny 20:00 w piątek.

W Lublinie trwają prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej. To część VIII edycji Zielonego Budżetu, w ramach której zabiegami objęto 875 drzew rosnących w różnych częściach miasta.
Według wstępnych ustaleń policji, chłopiec jechał ulicą Klonowicza – drogą podporządkowaną – i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu mercedesowi typu bus, który przejeżdżał przez skrzyżowanie na wprost.
Nie milkną echa po wczorajszej wypowiedzi Witalija Mazurenko, który w programie Polsat News „Debata Gozdyry” obraził prezydenta RP, nazywając go „pachanem”. Pomimo przeprosin, dziennikarz stracił pracę.

Nie ma pływania. Basen zamknięty na ponad dwa tygodnie

Od dzisiaj (27 sierpnia) przez ponad dwa tygodnie zamknięta będzie Kryta Pływalnia w Zamościu. Powód? Ten sam, co każdego roku o tej porze - przerwa technologiczna.
Po latach wspólnego świętowania z województwem, powiat lubelski ponownie organizuje własne dożynki. Tegoroczne odbędą się w Niedrzwicy Dużej, a na scenie wystąpi m.in. Budka Suflera.
Wczoraj, 26 sierpnia, po godz. 21:00 doszło do poważnej awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z Drogą Męczenników Majdanka w Lublinie. Woda zaczęła zalewać skrzyżowanie i rozlewała się na sąsiednie ulice.

Dzisiaj, 27 sierpnia, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na al. Warszawskiej. W godzinach od 7:00 do 16:00 drogowcy będą układać warstwę ścieralną nawierzchni w ramach drugiego etapu prac.
Edach Budowlani Lublin zaprezentowali kadrę na sezon 2025/2026

Zdjęcie ilustracyjne

Dożynki odwołane z powodu ASF

W tym roku mieszkańcy Żernik i okolic nie będą mogli wspólnie świętować tradycyjnych Dożynek. Gmina Ulhówek poinformowała o odwołaniu wydarzenia z powodu wykrycia ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na swoim terenie.
Wybór odpowiedniego roweru nie sprowadza się jedynie do ceny czy wyglądu. Każdy typ jednośladu ma swoje zastosowanie, charakterystykę oraz ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem. Właściwe dopasowanie modelu do stylu jazdy, nawierzchni i osobistych preferencji to podstawa udanej przygody z rowerem – niezależnie od tego, czy jeździsz rekreacyjnie, dojeżdżasz do pracy, czy trenujesz na poważnie.
Bezpieczeństwo pracy na wysokości to obowiązek, którego nie można lekceważyć. Dachy budynków – zarówno komercyjnych, jak i przemysłowych czy mieszkalnych – są miejscami szczególnie narażonymi na ryzyko upadku z wysokości. Instalacje techniczne, przeglądy okresowe, naprawy czy montaż fotowoltaiki sprawiają, że wymagany dostęp do dachu jest nieunikniony. Pojawia się więc pytanie: kiedy odpowiedzialność za brak zabezpieczeń spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu?

