Tymczasowy areszt dla fana „buchania”

Prawie 80 gramów narkotyków zabezpieczyli kraśniccy kryminalni w mieszkaniu 32-latka. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Kryminalni z miejscowej komendy zatrzymali 32-latka z Kraśnika, który w domu posiadał znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli m.in. amfetaminę i haszysz oraz marihuanę. Łącznie było to prawie 80 gramów narkotyków.
32-latek odpowie wkrótce z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kraśnicki sąd na wniosek śledczych oraz prokuratury zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.