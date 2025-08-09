Drogowcy na Piłsudskiego. Jest remont, będą utrudnienia

Inwestycję zleconą przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie realizuje firma DROGMOST z Mokrego koło Zamościa. Za prace, które prowadzone będą na odcinku ponad 700 metrów (od ul. Konopnickiej do Granicznej) ma otrzymać ok. 2,6 mln. Choć inwestycję realizuje powiat, to miasto też się do niej w połowie dokłada.

Do zrobienia jest sporo. Na remontowanym odcinku zostanie wylana nowa nawierzchnia asfaltowa, powstanie ponad 50 miejsc postojowych, do przebudowy zakwalifikowano 29 zjazdów. Zmodernizowane zostaną również skrzyżowania z ulicami Konopnickiej, Sobieskiego, Piekarskiego, dojazdową do osiedla oraz Graniczną. Po obu stronach jezdni mają być też kładzione nowe chodniki.

W związku z tak szerokim zakresem prac, nie obędzie się bez utrudnień. W trakcie inwestycji wprowadzane będą zmiany organizacji ruchu, a czasowo może on też być ograniczany. Na pewno będą też pewne problemy z dojazdem do posesji w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.

"Prosimy, aby w miarę możliwości wybierać alternatywną trasę komunikacji, omijając przebudowywany odcinek" - apeluje starostwo.