Bawole Serce, Malinowy Książę

Pod koniec sierpnia jadę na Targ pod Zamkiem, żeby kupić parę kilo soczystych, smacznych pomidorów. Zawsze szukam pomidorów Bawole Serca, których smak pamiętam z dzieciństwa. Wśród malinowych odmian mam dwa typy: Malinowy książę i Czarny książę. Jeśli uda się trafić na Czekoladowe Pomidory, jestem szczęśliwy. Na sałatki zawsze idą Bawole Serca.

Sałatki z pomidorów

Z dzieciństwa w rodzinnej Dębicy pamiętam następującą kompozycję: grube plastry bawolich serc ułożone na dużym talerzu, na to cienkie plastry cebuli, ocet, sól i pieprz. To śniadaniowa wersja sałatki, podawana z chlebem, posmarowanym masłem.

Sałatki do obiadu były dwie. Pierwsza to Bawole Serca w śmietanie, z cebulą, doprawione solą i pieprzem. Pomidory w śmietanie pasowały do każdego dania. W drugiej wersji na talerzu układa się plastry Bawolich Serc, posypuje drobno posiekaną cebulą i polewa oliwą zmieszaną z musztardą. Jeszcze sól, pieprz i koniecznie zielona pietruszka. Dziś do wymienionych sałatek dodaję tatara z pomidora, według patentu Doroty Otachel, jednej z najlepszych szefowych kuchni w Lublinie.

Balowe Serca trzeba sparzyć, obrać ze skórki, posiekać, usunąć nasiona. Uformować tatara na talerzu, dookoła układając trochę posiekanej cebuli, kapary, marnowane grzybki. Coś dobrego. Po sałatkach idą przystawki. Oto pomidorowa przystawka na gorąco.

Pomidory faszerowane grzybami.

Składniki: 10 pomidorów, 1 cebula, 10 pieczarek (w sezonie borowików), 2 plasterki wędzonej wiejskiej szynki, 1 łyżka tartego żółtego sera Gouda, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, świeży koperek.

Wykonanie: pomidory sparzyć, umyć, ściąć wierzch. Wydrążyć miąższ. Na oleju zeszklić posiekaną cebulkę, dodać posiekane grzyby oraz miąższ pomidorów. Doprawić do smaku, wymieszać z serem i pokrojoną w kostkę szynką. Nadziewać pomidory, posypać nadzienie koperkiem.

(Autor: Genowefa Zubała z Terszpola).

Gulaszowa

Składniki: 1 kg wołowiny, 2 pomidory malinowe, 1 czerwona papryka, 2 cebule, 3 marchewki, przyprawa do gulaszu, 1 puszka czerwonej fasoli, ziemniaki, sól, pieprz, czerwona słodka i ostra papryka, oliwa.

Wykonanie: mięso pokroić, oprószyć pieprzem, obsmażyć na oliwie, żeby puściło sos. Przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować. Na oliwie podsmażyć pokrojoną cebulę i posiane malinówki zez skórki. Dodać do mięsa razem z pokrojoną paprykę i marchewką. Pogotować, dodać przyprawę do gulaszu. Na końcu wrzucić ziemniaki pokrojone w kostkę i odsączoną fasolę i doprawić do smaku ostrą i słodką papryką.

Guritaj z pomidorami

Składniki: 20 dag baraniny (jagnięciny, wołowiny), 30 dag makaronu wstążki (najlepiej domowego), 2 pomidory malinowe, 1 cebula, 1 marchewka, 1 por, 1 pietruszka, 2 ziemniaki, sól, pieprz, majeranek, gałka muszkatołowa.

Wykonanie: cebulę podsmażyć na oleju, dodać warzywa (pomidory sparzyć i obrać ze skórki) , podsmażyć, dodać kawałki mięsa, podsmażyć, doprawić do smaku. Im dłuższe smażenie, tym lepszy smak mongolskiej zupy. Zalać wodą, zagotować, dodać makaron, gotować do miękkości.

Zupę można doprawić roztartym czosnkiem, gęstą śmietaną i posiekaną natką pietruszki.

Nadbużańska soljanka

Składniki: 50 dag szczupaka lub suma, 75 dag ziemniaków, 20 dag cebuli, 15 dag marchewki, 30 dag kiszonych ogórków, listek laurowy, 3 pomidory, 10 dag masła, sól, pieprz, natka pietruszki.

Wykonanie: ryby sprawić i odfiletować. Z głów i szkieletów ugotować mocny wywar. Dokładnie przecedzić, włożyć pokrojone w kostkę ziemniaki, listek laurowy, gotować na małym ogniu. Marchew i cebulę udusić na maśle, dodać obrane ze skórki pomidory. Ogórki kiszone obrać, usunąć pestki, podsmażyć na maśle. Warzywa i ogórki włożyć do wywaru, dodać kawałki ryb, gotować 7 minut. Na talerzach posypać natką pietruszki. A teraz czas na drugie dania.

Cieciorka z pomidorami

Składniki: 30 dag cieciorki, 2 pomidory, 2 cebule, 1 opakowanie jogurtu, oliwa sól, pieprz.

Wykonanie: cieciorkę namoczyć przez noc i ugotować do miękkości. Na oliwie zeszklić posiekaną cebulę, podsmażyć cieciorkę, dołożyć obrane ze skórki pomidory. Dodać jogurt, dusić na wolnym ogniu, doprawić pieprzem i solą.

Fasola po meksykańsku

Składniki: 30 dag czerwonej fasoli, 30 dag udźca z indyka, 40 dag pomidorów, oliwa, sól, pieprz, słodka papryka w proszku, łyżka mąki.

Wykonanie: fasolę namoczyć przez noc. Ugotować w tej samej wodzie, w której się moczyła, odcedzić. Mięso pokroić w kostkę, oprószyć mąką, obsmażyć z cebulą, dodać czosnek. Przełożyć do garnka z fasolą, doprawić, dusić przez godzinę. Na 10 minut przed końcem gotowania dodać pokrojone w kostkę pomidory.

Gołąbki w sosie pomidorowym

Składniki: 40 dag ryżu, 1 główka kapusty, 25 dag pieczarek, natka pietruszki, sól, pieprz, bulion warzywny. Na sos: 2 pomidory, 5 pieczarek, 1 cebula, sól, pieprz.

Wykonanie: kapustę sparzyć, rozdzielić liście. Ryż ugotować na półsypko. Następnie wymieszać z drobno pokrojonymi pieczarkami i natką. Doprawić solą i pieprzem. Farsz układać na liściach kapusty i zwijać gołąbki. Na dnie rondla ułożyć pozostałe liście kapusty. Podlać bulionem, dusić do miękkości. Dodać posiekane pomidory, doprawić drobno posiekanym czosnkiem i cebulą, solą i pieprzem, dodać listek laurowy. Po 10 minutach zaprawić mąką.

Gulasz klasztorny

Składniki: 75 dag świeżej tołpygi, włoszczyzna, 2 pomidory obrane ze skórki, 2 cebule, 20 dag pieczarek, 4 łyżki oleju, pół szklanki śmietany, 1 łyżka mąki pszennej, szczypta soli, 1 łyżeczka majeranku, pół łyżeczki imbiru, pół łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu.

Wykonanie: rybę odfiletować, oczyścić z płetw i ości. Filety pokroić na kawałki. Włoszczyznę, cebulę i pieczarki pokroić w zapałki. Zalać wodą w garnku warzywa, rybę i przyprawy. Dusić do miękkości na małym ogniu 20 minut. Mąkę połączyć ze śmietaną i wlać do gulaszu. Zagotować, dokładnie mieszając. Podawać z ziemniakami, ryżem lub łazankami. Oraz ostrą surówką z papryki.

Gulasz z pomidorami

Składniki: 1 kg wieprzowiny, 2 łyżki smalcu, 2 Czekoladowe Pomidory, 3 cebule, 3 ząbki czosnku, 1 czerwona papryka, kilka pieczarek, sól, czarny pieprz, słodka papryka w proszku, pieprz ziołowy, pół szklanki kwaśnej śmietany. Zamiast talerzy: 4 małe, okrągłe chlebki razowe.

Wykonanie: wieprzowinę, najlepiej karkówkę obrać z błon i pokroić na większe kawałki. W kociołku rozpuścić smalec i obsmażyć mięso na ostrym ogniu, podlać wodą. Wsypać 3 łyżki słodkiej czerwonej papryki, rozprowadzić, chwilę dusić, dodać pokrojoną w kostkę cebulę, czerwoną paprykę i pieczarki. Doprawić solą, czarnym i ziołowym pieprzem, przykryć i dusić godzinę. Po godzinie spróbować, doprawić roztartym czosnkiem, ewentualnie dodać cebuli. Dodać pomidory, obrane ze skórki. Dusić dwie godziny. Z chlebków wyjąć miąższ, napełnić je gulaszem, ozdobić każdą porcję łyżeczką kwaśnej śmietany.

Włoskie risotto z pomidorami

Składniki: 50 dag ryżu, 2 cebule, 2 pomidory, 2 czerwone papryki (1 żółta, 1 zielona), 1 szklanka wytrawnego białego wina, 1 l bulionu warzywnego, oliwa, sól, pieprz.

Wykonanie: ryż umyć na sicie, odsączyć. W dużym garnku rozgrzać oliwę, zeszklić cebulę i ryż, dodać paprykę i pomidory pokrojone w kostkę, podsmażyć, wlać wino i bulion, doprawić, gotować 25 minut. Można posypać startym żółtym serem i zapiec. Smacznego.