Co podać na niedzielny obiad? Mamy kilka propozycji

Zupa: gulaszowa

SKŁADNIKI: 40 dag wołowiny, 2 cebule, 3 papryki, 2-3 łyżki oleju, 1 łyżka słodkiej czerwonej papryki w proszku, 1 ząbek czosnku, dużo salami.

WYKONANIE: cebulę drobno pokroić. Mięso zmielić. W garnku rozgrzać olej, wrzucić cebulę, podsmażyć, przykryć i dusić, aż będzie miękka i złota. Garnek zdjąć z ognia, posypać cebulę słodką papryką, wymieszać. Zwiększyć płomień, wrzucić mięso i mieszając obsmażyć. Posolić, trochę popieprzyć, znów zmniejszyć płomień i dusić mięso pod przykryciem we własnym sosie, podlewając odrobinką wody, gdyby robiło się go zbyt mało. Gdy mięso jest prawie miękkie, dolać tyle wody, ile chcemy mieć zupy i dorzucić paprykę, doprawić czosnkiem. Jeśli ktoś lubi ostrzejsze potrawy, może dorzucić zieloną lub/i czerwoną czuszkę pokrojoną w cienkie plasterki. Na finał zrobić zasmażkę z masła, oleju i odrobiny mąki. Do miseczek wkroić salami i zalać zupą.

Drugie: leczo

SKŁADNIKI: 1 dojrzała cukinia ( może być też kabaczek), 2 cebule, 1 kiełbaska, 15 dag wędzonego boczku, 1 kg pomidorów, 3 papryki, 5 pieczarek, sól, pieprz, oliwa.

WYKONANIE: cukinię obrać, wykroić pestki, pokroić w grubą kostkę. Podsmażyć kiełbasę, boczek i cebulę. Sparzyć pomidory, ściągnąć skórkę, wkroić do dużego garnka, dodać pokrojoną paprykę, pokrojone pieczarki. Po kilku minutach boczek z kiełbaską, cukinię. Doprawić według uznania. Jeśli leczo ma być ostre, dodać chili. Dusić pod przykryciem. Podawać z chlebem.

Lub chłopska świeżonka

Przepis na chłopską świeżonkę z restauracji „Pod Kogutem” w Poniatowej.

SKŁADNIKI: 20 dag szynki, 35 dag karczku, 35 dag podgardla, 15 dag wątróbki, 15 dag cebuli, sól, pieprz, czosnek, ziele angielskie, liść laurowy.

WYKONANIE: mięso pokroić w grubą kostkę, podsmażyć podgardle, dodać resztę mięska, podrumienić, dołożyć cebulkę i wątróbkę, doprawić, dusić około 45 min. Smacznego.

Deser: ciasto „Coś dobrego”

SKŁADNIKI: 7 jaj, 1 szklanka cukru pudru, 1 szklanka mąki, pół szklanki oleju, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki maku, 2 łyżki kakao, kisiel wiśniowy.

WYKONANIE: białka ubić na sztywno z cukrem pudrem, dodać żółtka, zmiksować, dodać pozostałe składniki. Ciasto podzielić na 4 części. Do jednej dodać pół szklanki suchego maku, do drugiej 2 łyżki mąki, do trzeciej 2 łyżki kakao, do czwartej 2 łyżki kisielu wiśniowego w proszku. Na środek blachy wykładać po 3 łyżki każdej porcji ciasta, zaczynając od maku, kończąc na kisielu. Ciasto upiec, przekroić na pół. Zrobić masę: 2 szklanki wody, 2 galaretki (zielone), pół litra śmietany, 1 „śnieżka”(śmietana w proszku). Ubić śmietanę ze „śnieżką”, dodać tężejącą galaretkę, wymieszać, przełożyć ciasto. Z wierzchu polać ciasto polewą.