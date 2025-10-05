Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

Waldemar Sulisz
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Archiwum)

To dobre połączenie. Dynie są, grzyby są — czas sprawdzić, jak smakuje zupa dyniowa solo i z kurkami smażonymi na cebulce. Albo leczo z dynią i grzybami. Z czym jeszcze można łączyć grzyby? Oto nasze podpowiedzi.

 Zupa dyniowa

Składniki:
20 dag dyni, 1 mały seler, 1 litr bulionu warzywnego, 2 łyżki masła, 1 łyżka mąki, 1 żółtko, sól, pieprz.

Wykonanie:
Seler i dynię obrać, pokroić w plastry, dusić z masłem do miękkości. Zmiksować i dodać do bulionu.
Mąkę wymieszać z odrobiną wody, dodać do zupy, zagotować i połączyć z rozkłóconym żółtkiem (uważać, żeby się nie zwarzyło). Doprawić solą i pieprzem.

Kurki do zupy

Składniki:
2 garście kurek, 1 cebula, 10 dag masła, sól, pieprz.

Wykonanie:
Kurki oczyścić i starannie wypłukać, następnie usmażyć na maśle. Osobno zrumienić posiekaną cebulę, dodać do grzybów, doprawić solą i pieprzem.
Kiedy są w sam raz — dokładać porcję kurek na talerze z zupą. Coś dobrego!

 

Dynia z prawdziwkami w śmietanie

Składniki:
50 dag prawdziwków, 50 dag dyni, 1 cebula, 5 łyżek masła, 250 ml śmietany, sól, pieprz.

Wykonanie:
Grzyby i dynię oczyścić, opłukać i pokroić na kawałki. Na maśle zeszklić cebulę, dodać grzyby i dynię, dusić na małym ogniu przez 45 minut.
Doprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę i po kilku minutach zdjąć z ognia.
Podawać z ziemniakami z wody lub z kaszą gryczaną.

Kołduny z rydzów i dyni

Składniki:
Ciasto: 35 dag mąki, 1 jajo, sól, woda.
Nadzienie: 30 dag rydzów, 20 dag dyni, 1 cebula, 10 dag masła, 2 łyżki tartej bułki, 2 jaja, sól, gałka muszkatołowa, pieprz.

Wykonanie:
Rydze i cebulę oczyścić, opłukać, poszatkować i udusić na maśle. Dynię pokroić w kawałki, przesmażyć i dodać do rydzów.
Wymieszać z przyprawami, tartą bułką i jajami. Ciasto zagnieść, rozwałkować, nakładać farsz i formować małe kołduny.
Gotować w osolonej wodzie. Podawać w bulionie, z zupą dyniową lub polane tłuszczem ze zrumienioną cebulą.

Kotlety leśne po nałęczowsku

Składniki:
10 dag borowików, 10 dag kurek, 10 dag dyni, 1 cebula, 100 ml śmietany 30%, sól, pieprz, rozmaryn,
60 dag polędwicy wieprzowej, mąka, jajko, bułka tarta.

Wykonanie:
Polędwicę podzielić na cztery części, rozbić, posolić i panierować w mące, jajku i bułce tartej.
Smażyć na maśle na wolnym ogniu. Na drugiej patelni usmażyć grzyby z dynią i cebulą, podlać śmietaną, doprawić przyprawami.
Kotlety układać na porcji grzybów. Podawać z puree ziemniaczanym z masłem i śmietaną.

 

Kotlety z dyni i grzybów

Składniki:
25 dag dyni, 25 dag grzybów, 1 cebula, 2 bułki, 2 jajka, 10 dag tartej bułki, masło, sól, pieprz.

Wykonanie:
Grzyby oczyścić, pokroić, ugotować i drobno posiekać. Dynię pokroić w kostkę, obsmażyć na maśle do miękkości.
Wymieszać z grzybami, wymoczonymi bułkami, jajkami i posiekaną cebulą. Doprawić, formować kotlety, panierować i smażyć.
Podawać z puree ziemniaczanym.

Leczo z dyni i maślaków

Składniki:
½ kg dyni, 25 dag maślaków, 4 szklanki bulionu, 1 opakowanie śmietany, natka pietruszki, koperek, łyżka mieszanki warzywnej, czosnek, szczypta cukru, sól.

Wykonanie:
Dynię obrać i pokroić w kostkę, grzyby oczyścić i pokroić. Posypać mieszanką warzywną, gotować w bulionie z czosnkiem.
Doprawić cukrem i solą, zabielić śmietaną i posypać zieleniną.
Podawać z kaszą gryczaną.

Pierogi ziemniaczane z dynią i grzybami

Składniki:
Ciasto: 1 kg mąki, 0,5 l gorącej wody.
Farsz: 50 dag ziemniaków, 25 dag dyni, 25 dag grzybów, 1 cebula, sól, pieprz czarny i ziołowy.

Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Ziemniaki ugotować, utłuc i wystudzić. Dynię i grzyby przesmażyć na maśle, cebulę zrumienić i połączyć z farszem.
Doprawić, nadziewać ciasto i gotować pierogi w osolonej wodzie do wypłynięcia.
Podawać z omastą z boczku lub cebuli.

 

Pierogi staropolskie z dyni i pieczarek

Składniki:
Ciasto: 1 kg mąki, 2 jaja, 4–5 dag drożdży, szczypta soli, woda.
Farsz: 1 kg dyni, 20 dag pieczarek, łyżka suszonych grzybów, masło, 1 cebula, sól, pieprz.

Wykonanie:
Dynię zemleć przez maszynkę, dodać przesmażone z cebulą pieczarki i namoczone, posiekane grzyby. Doprawić do smaku.
Wyrobić gładkie ciasto, odstawić do wyrośnięcia na 30 minut.
Zagnieść ponownie, wykrawać krążki, nakładać farsz, zlepiać brzegi i gotować 3 minuty od wypłynięcia.
Podawać polane palonym masłem.

Zrazy z grzybów i dyni po roztoczańsku

Składniki:
50 dag grzybów, 20 dag dyni, 1 cebula, 4 jaja, 3 łyżki tartej bułki, 10 dag tłuszczu, ½ szklanki śmietany,
1 łyżka mąki krupczatki, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, sól, pieprz.

Wykonanie:
Grzyby oczyścić, pokroić, poddusić z tłuszczem. Po ostudzeniu zemleć z połową cebuli, dodać jajka, bułkę tartą, mąkę ziemniaczaną i przyprawy.
Uformować podłużne zrazy, zrumienić i zalać sosem śmietanowym na bazie cebuli. Zapiec w piekarniku.

Rydzyki z kluskami

Składniki:
40 dag domowych klusek, talerz młodych rydzów, ½ szklanki śmietany, 5 dag masła, sól, pieprz.

Wykonanie:
Kluski ugotować w osolonej wodzie. Rydze oczyścić i opłukać. Na patelni rozgrzać masło, ułożyć grzyby blaszkami do góry, oprószyć solą i smażyć na silnym ogniu, aż się zrumienią.
Podlać śmietaną, zagotować i podawać z kluskami. Smacznego!

 

