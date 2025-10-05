Dynie i grzyby. Przysmaki z lasu i ogrodu

Dynia z prawdziwkami w śmietanie

Składniki:

50 dag prawdziwków, 50 dag dyni, 1 cebula, 5 łyżek masła, 250 ml śmietany, sól, pieprz.

Wykonanie:

Grzyby i dynię oczyścić, opłukać i pokroić na kawałki. Na maśle zeszklić cebulę, dodać grzyby i dynię, dusić na małym ogniu przez 45 minut.

Doprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę i po kilku minutach zdjąć z ognia.

Podawać z ziemniakami z wody lub z kaszą gryczaną.

Kołduny z rydzów i dyni

Składniki:

Ciasto: 35 dag mąki, 1 jajo, sól, woda.

Nadzienie: 30 dag rydzów, 20 dag dyni, 1 cebula, 10 dag masła, 2 łyżki tartej bułki, 2 jaja, sól, gałka muszkatołowa, pieprz.

Wykonanie:

Rydze i cebulę oczyścić, opłukać, poszatkować i udusić na maśle. Dynię pokroić w kawałki, przesmażyć i dodać do rydzów.

Wymieszać z przyprawami, tartą bułką i jajami. Ciasto zagnieść, rozwałkować, nakładać farsz i formować małe kołduny.

Gotować w osolonej wodzie. Podawać w bulionie, z zupą dyniową lub polane tłuszczem ze zrumienioną cebulą.

Kotlety leśne po nałęczowsku

Składniki:

10 dag borowików, 10 dag kurek, 10 dag dyni, 1 cebula, 100 ml śmietany 30%, sól, pieprz, rozmaryn,

60 dag polędwicy wieprzowej, mąka, jajko, bułka tarta.

Wykonanie:

Polędwicę podzielić na cztery części, rozbić, posolić i panierować w mące, jajku i bułce tartej.

Smażyć na maśle na wolnym ogniu. Na drugiej patelni usmażyć grzyby z dynią i cebulą, podlać śmietaną, doprawić przyprawami.

Kotlety układać na porcji grzybów. Podawać z puree ziemniaczanym z masłem i śmietaną.